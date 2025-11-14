TLC opent weer de deuren van 'Skin A&E'

De deuren van de Skin A&E clinic zijn weer geopend. Binnen behandelt een topteam van dermatologen patiënten met diverse huidaandoeningen.

Van cysten, lipomen, wratten en moedervlekken tot zeldzamere huidklachten waarvoor de patiënten nergens anders terecht konden. Zo haalt Dr. Dev Shah in de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen een gigantisch lipoom uit de arm van een gepensioneerde verpleegkundige, terwijl Dr. Toby Nelson een van de grootste cysten behandelt die hij ooit heeft gezien

Dr. Natalia Spierings gaat aan de slag met een dikke keloïde en Dr. Emma McMullen pakt twee cysten aan. Ondertussen helpt Dr. Adil Sheraz’s een patiënt die worstelt met ondraaglijke pijnen in haar voetzool. Met de ingrepen worden de patiënten niet alleen verlost van de huidproblemen die hen al jaren plagen, maar krijgen ze ook hun vrijheid, zelfvertrouwen en levensvreugde terug.

'Skin A&E', vanaf zaterdag 15 november om 20.00 uur op TLC.