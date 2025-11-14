Kijkcijfers: maandag 10 en dinsdag 11 november 2025
Joost Klein wordt nieuwe coach in 'The Voice van Vlaanderen'
'Homo Universalis' komt terug. Schrijf je nu in!

TLC opent weer de deuren van 'Skin A&E'

vrijdag 14 november 2025
Foto: © TLC 2025

De deuren van de Skin A&E clinic zijn weer geopend. Binnen behandelt een topteam van dermatologen patiënten met diverse huidaandoeningen.

Van cysten, lipomen, wratten en moedervlekken tot zeldzamere huidklachten waarvoor de patiënten nergens anders terecht konden. Zo haalt Dr. Dev Shah in de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen een gigantisch lipoom uit de arm van een gepensioneerde verpleegkundige, terwijl Dr. Toby Nelson een van de grootste cysten behandelt die hij ooit heeft gezien


Dr. Natalia Spierings gaat aan de slag met een dikke keloïde en Dr. Emma McMullen pakt twee cysten aan. Ondertussen helpt Dr. Adil Sheraz’s een patiënt die worstelt met ondraaglijke pijnen in haar voetzool. Met de ingrepen worden de patiënten niet alleen verlost van de huidproblemen die hen al jaren plagen, maar krijgen ze ook hun vrijheid, zelfvertrouwen en levensvreugde terug.

'Skin A&E', vanaf zaterdag 15 november om 20.00 uur op TLC.


Superman (Blu-ray)
DVD
I Know What You Did Last Summer (Blu-ray)
DVD
F1 - The Movie (DVD)
DVD
Persbericht TLC
https://www.tlc.com
Meer artikels over TLC
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Het team van 118 bestrijdt een noodsituatie wanneer een vrachtwagen met miljoenen bijen crasht op de straten van Los Angeles, waardoor een zwerm loskomt.

'9-1-1', om 22.30 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:50
    Shaun het schaap
    06:00
    In bed met Olly
  • 06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
    01:30
    Nachtlus
  • 08:55
    Kleine dingen
    05:00
    Geen uitzending
  • 08:55
    Heidi
    00:55
    NYPD Blue
  • 08:00
    Geen uitzending
    23:00
    3 Days to Kill
  • 06:00
    Qmusic
    01:20
    The Big Bang Theory
  • 07:00
    Willy
    01:00
    Geen uitzending
  • 08:45
    A Cape Cod Christmas
    23:50
    Country Christmas Album
  • 06:00
    Joe
    01:25
    SOS Piet
  • 06:00
    Radio Nostalgie
    01:05
    De Zussen Coorevits
  • 08:55
    Neighbours: A New Chapter
    02:05
    Geen uitzending
  • 08:25
    NCIS: Los Angeles
    02:00
    Cobra Kai
  • 08:45
    Het feestmenu van ..
    01:45
    Embarrassing Bodies
  • 08:40
    Snapped
    01:25
    Rizzoli & Isles
  • 08:00
    De Tafel van Athumi
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:55
    Mijn tuin
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:50
    Snel, Makkelijk & Lekker
    01:10
    Veldvers
  • 08:45
    Midsomer Murders
    01:40
    Douglas is Cancelled
  • 08:20
    Below Deck Sailing Yacht
    01:00
    Hudson & Rex
  • 08:40
    Goedemorgen Nederland
    01:15
    EenVandaag
  • 08:40
    MAX Geheugentrainer
    01:35
    Café Kockelmann
  • 08:55
    Brandweerman Sam
    01:05
    NOS Sport: ISU Wereldbeker Schaatsen