Tientallen bekende gezichten in nieuw seizoen 'The Challenge: Total Madness'

MTV's immens populaire reality game show 'The Challenge' is terug van weggeweest! In dit succesvolle format strijden tientallen deelnemers in fysieke en mentale opdrachten om een geldprijs van 1 miljoen dollar.

Dit seizoen is extra speciaal door de deelname van veel bekende gezichten uit shows als 'Are You the One?', 'Big Brother', 'Survivor', 'Geordie Shore' en 'Ex on the Beach' (US & UK). Het 35e seizoen van 'The Challenge: Total Madness' is vanaf 14 juni wekelijks op zondagavond om 21.30 uur te zien op MTV.

In dit seizoen van 'The Challenge' begint iedere aflevering met een fysieke uitdaging. De winnaars van deze challenge worden veiliggesteld van eliminatie en kiezen vervolgens een kandidaat die moet deelnemen aan de eliminatieproef. De overige deelnemers wijzen een tweede persoon aan die wellicht het spel moet verlaten. Deze twee kandidaten strijden in de eliminatieproef om een plekje in de volgende aflevering. 'The Challenge' is echter meer dan een competitie. Net als veel andere reality shows leven de deelnemers gedurende de opnameperiode samen en kan je bij 'The Challenge' rekenen op de nodige spanningen, ruzies en drama.

Dit seizoen spelen alle 28 castleden, in tegenstelling tot de afgelopen drie seizoenen, weer volledig voor zichzelf. 'The Challenge: Total Madness' speelt zich af in Praag en bevat een paar van de meest waanzinnige uitdagingen die ooit zijn bedacht in de 22-jarige geschiedenis van het programma.

Deelnemers 'The Challenge: Total Madness':

Aneesa Ferreira (The Real World: Chicago)

Asaf Goren (Ninja Israel)

Ashley Mitchell (Real World: Ex-Plosion)

Bayleigh Dayton (Big Brother 20)

Chris "CT" Tamburello (The Real World: Paris)

Christopher "Swaggy C" William (Big Brother 20)

Cory Wharton (Real World: Ex-Plosion)

Dee Nguyen (Geordie Shore 17)

Faysal "Fessy" Shafaat (Big Brother 20)

Jay Starrett (Survivor: Millennials vs. Gen X)

Jenna Compono (Real World: Ex-Plosion)

Jennifer "Jenn" Lee (The Amazing Race 29)

Jennifer "Jenny" West (Survival of the Fittest)

Johnny "Bananas" Devenanzio (The Real World: Key West)

Jordan Wiseley (The Real World: Portland)

Josh Martinez (Big Brother 19)

Kailah Casillas (Real World: Go Big or Go Home)

Kaycee Clark (Big Brother 20)

Kyle Christie (Geordie Shore 8)

Mattie Lynn Breaux (Party Down South)

Melissa Reeves (Ex on the Beach UK 2)

Nany Gonzalez (The Real World: Las Vegas)

Nelson Thomas (Are You the One? 3)

Rogan O'Connor (Ex on the Beach UK 2)

Stephen Bear (Celebrity Big Brother UK 18)

Tori Deal (Are You the One? 4)

Tula "Big T" Fazakerley (Shipwrecked: Battle of the Islands)

Wes Bergmann (The Real World: Austin)

'The Challenge: Total Madness', vanaf 14 juni iedere zondagavond om 21.30 uur op MTV.