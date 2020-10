'The Pack', gehost door Lindsey Vonn en haar hond Lucy, op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

'The Pack', een nieuwe wereldwijde unscripted serie die de ongeëvenaarde band tussen honden en hun baasjes viert. Gehost door Olympisch gouden medaillewinnaar Lindsey Vonn en haar co-host hond Lucy.

De serie bevat twaalf teams van honden en hun baasjes op een episch avontuur dat zich afspeelt op meerdere continenten. De serie 'The Pack', die eerder dit jaar werd gefilmd, zal later in 2020, in meer dan 240 landen en gebieden in première gaan op Amazon Prime Video.

Er kan een grote geldprijs gewonnen worden door het winnende duo ($500.000) en een geldbedrag voor een donatie voor een liefdadigheidsorganisatie naar keuze ($250.000).

Daarnaast heeft 'The Pack' tijdens het filmen $250.000 gedoneerd aan meerdere liefdadigheidsorganisaties en dieren reddingsorganisaties in diverse landen. Om de geldprijs voor zichzelf en de liefdadigheidsorganisatie te winnen, zullen de teams de kracht van hun onderlinge band moeten bewijzen. Op iedere locatie zullen de mensen- en hondenduo's leuke en spannende uitdagingen aangaan, ontworpen en samengesteld door een team van geaccrediteerde dierenartsen en gecertificeerde hondenexperts, die de groep ook begeleiden op hun spannende reis.

'The Pack' wordt geproduceerd door Amazon Studios en Renegade 83, een Entertainment One bedrijf. Jay Bienstock met Jay Renfroe en David Garfinkle van Renegade 83 dienen als Executive Producers.

'The Pack', op 20 november wereldwijd in première op Amazon Prime Video.