'The Mum Who Caught Tourette's' donderdag op TLC

Van de een op de andere dag kreeg de toen 40-jarige Elizabeth Hall het Tourette-syndroom en veranderde ze in een regelmatig scheldende en vloekende moeder. Enkele jaren ervoor was haar tienerzoon Robert al hetzelfde overkomen.

Hoewel Robert zijn tics inmiddels vrij goed onder controle heeft, floept er bij Elizabeth nog steeds van alles uit, op soms ongemakkelijke momenten. Bijvoorbeeld als een klusjesman langskomt en ze hem eerst uitscheldt en vervolgens zegt dat ze van hem houdt.

Het bijzondere aan Elizabeth is dat ze zich er weinig van aantrekt. Ze schaamt zich niet voor haar verbale uitspattingen en laat haar leven er ook niet door beperken. Samen met haar man Simon en haar drie kinderen slaat ze zich er met luchtigheid en humor doorheen. Of zoals ze het zelf zegt: 'We zijn net als elke ander familie, maar met iets meer scheldwoorden.' Het levert een vrolijke documentaire op die tevens meer begrip weet te kweken voor deze opvallende neurologische aandoening.

'The Mum Who Caught Tourette's', donderdag 7 januari om 20.30 uur op TLC.