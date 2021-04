'The Marksman' te zien vanaf 20 april op Prime Video

Jim Hanson is een ex-marinier uit de Verenigde Staten en Vietnam-oorlogsveteraan die langs de grens tussen Arizona en Mexico woont. Om de grenspatrouille te helpen rapporteert hij pogingen tot illegale oversteek.

Jims leven verandert compleet wanneer hij Miguel en zijn moeder betrapt die de grens proberen over te steken en op de vlucht zijn voor het Mexicaanse kartel. Na een vuurgevecht met Mauricio (leider van het kartel) waarbij zowel Miguel's moeder als de broer van Mauricio omkomen, belooft Jim Miguel veilig naar zijn tante in Chicago te brengen. Dit is niet zo makkelijk als Jim dacht dat het zou zijn wanneer hij erachter komt dat Mauricio wraak probeert te nemen voor de dood van zijn broer.

'The Marksman' is geregisseerd door Robert Lorenz, in de hoofdrollen Liam Neeson als Jim Hanson, Katheryn Winnick als Sarah Pennington, Juan Pablo Raba als Mauricio, Teresa Ruiz als Rosa, Jacob Perez als Miguel, Dylan Kenan als Randall Brennan en Luke Rains als Everett Crawford.