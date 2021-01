'Star Trek: Lower Decks' komt naar Amazon Prime Video

Amazon Prime Video komt met de nieuwe animatieserie 'Star Trek: Lower Decks' in op Amazon Prime Video zal worden vertoond in meerdere regio's en gebieden wereldwijd waaronder Australië, Nieuw-Zeeland, Europa, Japan en India. Alle tien afleveringen van het eerste seizoen gaan op vrijdag 22 januari 2021 in première op Prime Video.

'Star Trek: Lower Decks' is ontwikkeld door Emmy Award-winnaar Mike McMahan (Rick and Morty, Solar Opposites) en richt zich op de ondersteunende bemanning van één van de minst belangrijke schepen van de Starfleet, de U.S.S Cerritos, en speelt zich af in het jaar 2380.

Stuurmannen Mariner, Boimler, Rutherford en Tendi moeten hun taken en hun sociale leven gewoon voortzetten, terwijl het schip regelmatig wordt opgeschrikt door een hoeveelheid sci-fi verschijnselen. De Starfleet-bemanning die in de 'Lower Decks' van de U.S.S Cerritos woont, bestaat ondermeer uit 'Ensign Beckett Mariner', ingesproken door Tawny Newsome, 'Ensign Brad Boimler', ingesproken door Jack Quaid, 'Ensign Tendi', ingesproken door Noël Wells en 'Ensign Rutherford', ingesproken door Eugene Cordero. De Starfleet-figuren die de bemanning op de brug van het schip vormen, zijn onder andere 'Captain Carol Freeman', ingesproken door Dawnn Lewis, 'Commander Jack Ransom', ingesproken door Jerry O'Connell, 'Lieutenant Shaxs', ingesproken door Fred Tatasciore en 'Doctor T'Ana', ingesproken door Gillian Vigman. De serie bevat speciale gastoptredens van 'Star Trek: The Next Generation' en 'Star Trek: Picard' acteurs Jonathan Frakes en Marina Sirtis en John de Lancie van 'Star Trek: The Next Generation' als Q.

De serie wordt geproduceerd door CBS' Eye Animation Productions, CBS Studios' nieuwe animatie afdeling; Secret Hideout; en Roddenberry Entertainment. Secret Hideout's Alex Kurtzman en Heather Kadin en Roddenberry Entertainment's Rod Roddenberry en Trevor Roth, en Katie Krentz (219 Productions) zijn uitvoerende producenten naast bedenker en showrunner Mike McMahan. Aaron Baiers (Secret Hideout), die McMahan aan het project toegevoegde, fungeert als co-executive producer. Titmouse (Big Mouth), het Emmy Award-winnende onafhankelijke animatie productiebedrijf, is de animatiestudio voor de serie. 'Star Trek: Lower Decks' wordt uitgezonden op CBS All Access in de Verenigde Staten en wordt wereldwijd gedistribueerd door ViacomCBS Global Distribution Group.

