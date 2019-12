'Sex Education' komt op 17 januari 2020 terug naar Netflix

Foto: © Coopr/Netflix 2019

'Sex Education' is het verhaal van Otis Milburn: een onervaren en sociaal onhandige scholier die bij zijn moeder (en sekstherapeute) Jean woont.

In seizoen 1 startten Otis en zijn vriendin Maeve Wiley een kliniek voor sekstherapie van waaruit Otis zijn 'ervaring' en advies op het gebied van seks met zijn medeleerlingen deelde. In seizoen 2 moet laatbloeier Otis zijn recent ontdekte seksuele driften leren beheersen om de relatie met zijn vriendin Olga te doen slagen. Tegelijkertijd wordt de spanning tussen Maeve en hemzelf steeds intenser. Ondertussen is Moordale Secondary in de greep van een uitbraak van chlamydia waardoor seksuele voorlichting nóg belangrijker wordt. En de komst van een aantal nieuwelingen in de stad zorgt voor flink wat onrust.

De serie is geschreven en gecreëerd door Laurie Nunn en geproduceerd door Eleven. Het tweede seizoen wordt geregisseerd door Ben Taylor, Alice Seabright en Sophie Goodhart. Jamie Campbell, Laurie Nunn en Ben Taylor zijn als Executive Producers verbonden aan de serie.

De 'Sex Education'-cast bestaat uit Asa Butterfield ('Ender’s Game', 'Hugo'), Gillian Anderson ('The Crown', 'The Fall'), Emma Mackey ('The Winter Lake', 'Eiffel', 'Death on the Nile'), Ncuti Gatwa ('Stonemouth', 'The Last Letter From My Lover'), Connor Swindells ('The Vanishing', 'VS'), Aimee-Lou Wood ('Louis Wane'), Kedar Williams-Stirling ('Will', 'Roots', 'Wolfblood'), Chaneil Kular ('Informer'), Simone Ashley ('Broadchurch'), Mimi Keene ('Tolkien', 'Close'), Tanya Reynolds ('Emma', 'Delicious'), Mikael Persbrandt ('Invisible Heroes', 'The Girl in the Spider’s Web', 'The Hobbit', 'King Arthur'), Patricia Allison ('Les Miserables', 'Moving On'), Jim Howick ('Broadchurch'), Rakhee Thakrar ('Four Weddings and a Funeral'), Samantha Spiro ('Game of Thrones', 'Tracey Ullman’s Show', 'Babs', 'Doctor Who') en Alistair Petrie ('Deep State', 'Rogue One', 'Night Manager').