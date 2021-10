Seizoen 6 van 'The Expanse' in december op Amazon Prime Video

Amazon Prime Video heeft aangekondigd dat het langverwachte zesde en laatste seizoen van 'The Expanse vrijdag 10 december in première zal gaan.

De eerste aflevering van seizoen zes zal op 10 december in première gaan, met daarna elke vrijdag nieuwe afleveringen, met als hoogtepunt een legendarische slotaflevering op 14 januari 2022. Het seizoen van zes afleveringen zal wereldwijd exclusief beschikbaar zijn op Prime Video, en wordt geproduceerd door Alcon Television Group.

Het zesde en laatste seizoen van 'The Expanse' begint met het zonnestelsel in oorlog, als Marco Inaros en zijn Free Navy doorgaan met het lanceren van verwoestende asteroïde aanvallen op Aarde en Mars. Terwijl de spanningen van oorlog en verlies de bemanning van de Rocinante uit elkaar dreigen te trekken, doet Chrisjen Avasarala een gewaagde zet en stuurt voormalig marinier Bobbie Draper op een geheime missie die het tij van het conflict zou kunnen keren. Ondertussen, in de Belt, zijn Drummer en wat er over is van haar familie op de vlucht na het verraden van Marco. En op een verre planeet voorbij de Ringen, begint een nieuwe macht te rijzen.

De sterren van de serie zijn Steven Strait, Dominique Tipper, Wes Chatham, Shohreh Aghdashloo, Cara Gee, Frankie Adams, Keon Alexander, Nadine Nicole, en Jasai Chase Owens.

Over 'The Expanse'

'The Expanse', dat zich afspeelt in een gekoloniseerd zonnestelsel, begint met de regeringen van de Aarde, Mars en de Asteroïdengordel die in een langlopend conflict verwikkeld zijn. De bemanning van de Rocinante - een illegaal geborgen oorlogsschip - stuit op een enorme samenzwering en een mysterieuze buitenaardse technologie die de machtsbalans en het lot van de mensheid dreigt te verstoren. 'The Expanse' is een realistisch sciencefictionavontuur met veel actie.

De met een Hugo Award bekroonde serie is gebaseerd op de razend populaire sciencefictionromans van James S.A. Corey, en is ontwikkeld en gescript door het Academy Award-genomineerde schrijversduo Mark Fergus en Hawk Ostby. De uitvoerende producenten zijn Naren Shankar, Andrew Kosove, Broderick Johnson, Laura Lancaster, Sharon Hall, Sean Daniel, Jason Brown, Daniel Abraham, Ty Franck, Dan Nowak en Ben Roberts. Shankar fungeert als showrunner voor alle seizoenen. 'The Expanse' wordt geproduceerd door Alcon Television Group.