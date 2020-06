'Say Yes to the Dress Lancashire' op TLC

Gok Wan is terug met een nieuw seizoen van 'Say Yes to the Dress Lancashire'. In de charmante familieboetiek Ava Rose Hamilton helpt de gepassioneerde stylist weer een groot aantal vrouwen met het maken van die ene lastige keuze: het vinden van de ideale bruidsjurk.

Hoewel Gok jarenlange ervaring heeft met het kleden van zijn clientèle, is elke bruid toch iedere keer weer een uitdaging. Zo moet hij in de eerste aflevering aanstaande bruid Mel over haar onzekerheden heen helpen. Ze had al onder tijdsdruk een jurk gekocht, maar heeft daar nu spijt van. Kan Gok haar nu wel happy maken?

Ook helpt hij Chelsie, die als jonge moeder worstelt met haar post-baby-lichaam. Aan Gok de taak om niet alleen een mooie jurk voor haar te vinden maar ook haar het zelfvertrouwen te geven dat ze er straks beeldschoon uitziet op haar trouwdag.

En dan is er nog Jo die al meer dan 200 jurken heeft aangepast en elk aspect heeft bijgehouden in een spreadsheet. Kan Gok haar overtuigen om iets minder analytisch te zijn en vooral ook haar gevoel te laten spreken voor het maken van de juiste keuze?

'Say Yes to the Dress Lancashire', vanaf maandag 8 juni om 19.30 uur op TLC.