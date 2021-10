Reboot van 'Home Alone' wordt in november gelanceerd op Disney+

De geheel nieuwe avonturenkomedie 'Home Sweet Home Alone' is heel binnenkort exclusief te zien op Disney+. De reboot van de geliefde eindejaarsklassieker zal deze feestdagen een komische chaos ontketenen. De trailer is alvast veelbelovend!

'Home Sweet Home Alone' is vanaf 12 november 2021 exclusief op de streamingdienst te zien. Die dag is het overigens Disney+ Day met nieuwe contentreleases, fanervaringen, exclusieve aanbiedingen en meer.

In 'Home Sweet Home Alone' zien we onder meer Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki en Chris Parnell. De film is geregisseerd door Dan Mazer naar een scenario van Mikey Day & Streeter Seidell, verhaal van Mikey Day & Streeter Seidell en John Hughes gebaseerd op een scenario van John Hughes. Hutch Parker en Dan Wilson produceren, met Jeremiah Samuels als uitvoerend producent.

Max Mercer is een ondeugende en vindingrijke jongen die is achtergelaten terwijl zijn familie op vakantie is in Japan. Dus wanneer een getrouwd stel dat probeert een kostbaar erfstuk te bemachtigen, hun zinnen zet op het huis van de familie Mercer, is het aan Max om het te beschermen tegen de indringers... en hij zal er alles aan doen om ze buiten de deur te houden. Hilarische grappen van epische proporties volgen, maar ondanks de absolute chaos komt Max tot het besef dat er echt geen andere plek is zoals thuis. Home sweet home... alone!