Prime Video presenteert 'The Marvelous Mrs. Maisel' seizoen 5

Prime Video heeft de officiële trailer van de geliefde en gevierde Prime Video-serie The Marvelous Mrs. Maisel onthuld. De serie, die fans de afgelopen zes jaar heeft geboeid, begint op 14 april met een première van drie afleveringen en wekelijks een nieuwe aflevering.

Na het verbranden van alle schepen en het wegvallen van de tournee, hield Midge Maisel het vierde seizoen vol en bouwde ze haar carrière en reputatie opnieuw op. De laatste momenten van het seizoen bereikten een hoogtepunt toen Midge Carnegie Hall verliet en klaar was om iedere storm te doorstaan. Na een openbaring voor het besneeuwde billboard van The Gordon Ford Show is Midge klaar om 'verder te gaan' en te vechten voor haar sterrendom - gewapend met haar snelle humor en scherpe tong, en niets meer te verliezen.

In het vijfde en laatste seizoen is Midge dichter dan ooit bij het succes waar ze van droomde, om te ontdekken dat dichter dan ooit nog zo ver weg is.

Schepper Amy Sherman-Palladino en uitvoerend producent Daniel Palladino kennen de 'laatste beelden' en het 'laatste moment' van de serie al sinds de finale van seizoen vier vorig jaar.

'The Marvelous Mrs. Maisel', een prijswinnaar, heeft 20 Primetime Emmy Awards gewonnen, waaronder Outstanding Comedy Series; zes Critics Choice Awards; vier Screen Actors Guild Awards; drie Golden Globe Awards; en meer. De serie is uitgegroeid tot een van de meest geprezen en geliefde shows op televisie en heeft het speelveld van de streamingindustrie veranderd.

'The Marvelous Mrs. Maisel', van de bekende bedenker Amy Sherman-Palladino en uitvoerend producent Daniel Palladino, is geschreven en geregisseerd door Sherman-Palladino en Palladino, en heeft Emmy winnares Rachel Brosnahan, viervoudig Emmy winnaar Tony Shalhoub, drievoudig Emmy winnaar Alex Borstein, Emmy genomineerde Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron, SAG Award winnaar Reid Scott, Alfie Fuller, en Jason Ralph in de hoofdrolle.