Prime Video kondigt 'Cinderella' met Camila Cabello aan!

Kay Cannon's 'Cinderella' met een all-star cast waaronder Grammy genomineerde singer/songwriter Camila Cabello, Idina Menzel en Billy Porter, wordt in september exclusief in meer dan 240 landen op Prime Video gelanceerd.

De langverwachte musical bevat popsongs van hedendaagse artiesten en originele nummers van Camila Cabello en Idina Menzel.

''Cinderella' is een klassieker die we allemaal kennen en liefhebben, maar deze keer met een moderne unieke twist en met in de hoofdrol de sensationele Camila Cabello en een all-star cast. Producer James Corden en het hele team hebben dit geliefde sprookje in een nieuw jasje gestoken met een fris perspectief dat publiek over de hele wereld zal boeien. We kunnen niet enthousiaster zijn om over de hele wereld al onze abonnees te laten meezingen en dansen op regisseur Kay Cannon's herinterpretatie van dit klassieke verhaal', vertelt Jennifer Salke, Head of Amazon Studios.

'Cinderella' is een muzikale gedurfde nieuwe kijk op het traditionele verhaal waar je mee bent opgegroeid. Onze heldin (Cabello) is een ambitieuze jonge vrouw wiens dromen groter zijn dan de wereld zal toestaan, maar met de hulp van haar Fab G (Billy Porter), is ze in staat om door te zetten en haar dromen waar te maken.

'Cinderella' is geschreven voor het scherm en geregisseerd door Kay Cannon met covers van liedjes geschreven door enkele van de meest succesvolle musical artiesten aller tijden, en heeft een all-star cast met o.a. Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Billy Porter en Pierce Brosnan. Producers zijn James Corden, Leo Pearlman, Jonathan Kadin en Shannon McIntosh. Executive producers zijn Louise Rosner en Josephine Rose.