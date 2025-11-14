Onthullende serie 'Body Cam' nieuw op Discovery

Hoe gevaarlijk het werk van de politie soms is, wordt opnieuw in beeld gebracht in de onthullende serie Body Cam. Dankzij op het lichaam gedragen camera's kunnen we bijna live meekijken hoe de politie zich redt in de meest uiteenlopende zaken.

Zo volgt het programma de politie in de eerste aflevering als ze op een melding van een woninginbraak afkomen. Als de inbreker wordt gearresteerd en in de politiewagen wordt gezet, weet hij alsnog te vluchten met de wagen zelf. Wat volgt is een spannende achtervolging waarbij we als kijker op de eerste rij zitten. Ook de arrestatie van een man die mogelijk in een gestolen voertuig rijdt, levert een spannende ontknoping op.

Het begint met een vriendelijk gesprek, waarbij het geduld van de agenten vervolgens danig op de proef wordt gesteld. Dan krijgt het gesprek ineens een gewelddadige wending. Als kijker leef je helemaal mee met wat de agenten doormaken. En door de interviews met de betrokkenen achteraf, weten we ook hoe ze het zelf ervaren hebben. Het geeft zo een indrukwekkend kijkje in het belangrijke en heldhaftige werk van de politie.

'Body Cam', vanaf zaterdag 15 november om 21.30 uur op Discovery.