Kijkcijfers: maandag 10 en dinsdag 11 november 2025
Joost Klein wordt nieuwe coach in 'The Voice van Vlaanderen'
'Homo Universalis' komt terug. Schrijf je nu in!

Onthullende serie 'Body Cam' nieuw op Discovery

vrijdag 14 november 2025
Hoe gevaarlijk het werk van de politie soms is, wordt opnieuw in beeld gebracht in de onthullende serie Body Cam. Dankzij op het lichaam gedragen camera's kunnen we bijna live meekijken hoe de politie zich redt in de meest uiteenlopende zaken.

Zo volgt het programma de politie in de eerste aflevering als ze op een melding van een woninginbraak afkomen. Als de inbreker wordt gearresteerd en in de politiewagen wordt gezet, weet hij alsnog te vluchten met de wagen zelf. Wat volgt is een spannende achtervolging waarbij we als kijker op de eerste rij zitten. Ook de arrestatie van een man die mogelijk in een gestolen voertuig rijdt, levert een spannende ontknoping op.


Het begint met een vriendelijk gesprek, waarbij het geduld van de agenten vervolgens danig op de proef wordt gesteld. Dan krijgt het gesprek ineens een gewelddadige wending. Als kijker leef je helemaal mee met wat de agenten doormaken. En door de interviews met de betrokkenen achteraf, weten we ook hoe ze het zelf ervaren hebben. Het geeft zo een indrukwekkend kijkje in het belangrijke en heldhaftige werk van de politie.

'Body Cam', vanaf zaterdag 15 november om 21.30 uur op Discovery.


Kijktip van de dag

logo vtm logo

Het team van 118 bestrijdt een noodsituatie wanneer een vrachtwagen met miljoenen bijen crasht op de straten van Los Angeles, waardoor een zwerm loskomt.

'9-1-1', om 22.30 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:50
    Shaun het schaap
    06:00
    In bed met Olly
  • 06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
    01:30
    Nachtlus
  • 08:55
    Kleine dingen
    05:00
    Geen uitzending
  • 08:55
    Heidi
    00:55
    NYPD Blue
  • 08:00
    Geen uitzending
    23:00
    3 Days to Kill
  • 06:00
    Qmusic
    01:20
    The Big Bang Theory
  • 07:00
    Willy
    01:00
    Geen uitzending
  • 08:45
    A Cape Cod Christmas
    23:50
    Country Christmas Album
  • 06:00
    Joe
    01:25
    SOS Piet
  • 06:00
    Radio Nostalgie
    01:05
    De Zussen Coorevits
  • 08:55
    Neighbours: A New Chapter
    02:05
    Geen uitzending
  • 08:25
    NCIS: Los Angeles
    02:00
    Cobra Kai
  • 08:45
    Het feestmenu van ..
    01:45
    Embarrassing Bodies
  • 08:40
    Snapped
    01:25
    Rizzoli & Isles
  • 08:00
    De Tafel van Athumi
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:55
    Mijn tuin
    05:55
    Sixties To Six
  • 08:50
    Snel, Makkelijk & Lekker
    01:10
    Veldvers
  • 08:45
    Midsomer Murders
    01:40
    Douglas is Cancelled
  • 08:20
    Below Deck Sailing Yacht
    01:00
    Hudson & Rex
  • 08:40
    Goedemorgen Nederland
    01:15
    EenVandaag
  • 08:40
    MAX Geheugentrainer
    01:35
    Café Kockelmann
  • 08:55
    Brandweerman Sam
    01:05
    NOS Sport: ISU Wereldbeker Schaatsen