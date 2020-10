Officiële trailer van langverwacht 4de seizoen van 'The Crown'!

OfficiŽle trailer van langverwacht 4de seizoen van 'The Crown'!

Netflix onthulde de trailer van het langverwachte vierde seizoen van 'The Crown'. Hierin zijn voor het eerst de kenmerkende stem van Margaret Thatcher (Gillian Anderson) en de betoverende toon van Lady Diana Spencer (Emma Corrin) te horen.

Geïnspireerd door het bekroonde toneelstuk 'The Audience', vertelt 'The Crown' het verhaal van het decennialange bewind van koningin Elizabeth II terwijl ze worstelt met het vinden van de juiste balans tussen haar privé- en openbare leven. De serie richt zich vooral op de persoonlijke intriges, romances en politieke rivaliteit die afspelen achter de schermen van de belangrijke gebeurtenissen die de tweede helft van de 20e eeuw verder vormden. 'The Crown' gaat niet alleen over de monarchie, maar ook over de ondergang van een imperium, een wereld die leeft in wanorde en het aanbreken van een nieuw tijdperk.

Het vierde seizoen speelt zich af aan het einde van de jaren '70. Koningin Elizabeth (Olivia Colman) en haar familie zijn druk bezig met het veiligstellen van de troon door een geschikte bruid te vinden voor de nog ongehuwde prins Charles (Josh O'Connor).

De natie begint daarbij de eerste gevolgen te voelen van het beleid dat door premier Margaret Thatcher (Gillian Anderson) is ingevoerd. De ingezette koers van de eerste vrouwelijke Britse premier lijkt vooral verdeeldheid te zaaien en ondertussen lopen de spanningen tussen haar en de Koningin hoog op. Dit wordt alleen maar erger wanneer Thatcher besluit het land de Falklandoorlog in te leiden. Dit zorgt op zijn beurt weer voor conflicten binnen het Gemenebest.

En terwijl Charles' liefdesverhaal met een jonge Lady Diana Spencer (Emma Corrin) het broodnodige sprookje is om het Britse volk te verenigen, wordt de Koninklijke familie achter gesloten deuren steeds meer verdeeld.

De sterrencast van het vierde seizoen van 'The Crown' bestaat verder uit Helena Bonham Carter (Princess Margaret), Tobias Menzies (The Duke of Edinburgh), Erin Doherty (Princess Anne), Emerald Fennell (Camilla Parker Bowles), Marion Bailey (The Queen Mother), Georgie Glen (Lady Fermoy), Tom Byrne (Prince Andrew), Angue Imrie (Prince Edward), Charles Dance (Lord Mountbatten), Stephen Boxer (Denis Thatcher), Rebecca Humphries (Carol Thatcher) en Freddie Fox (Mark Thatcher).

'The Crown' seizoen 4 is beschikbaar op Netflix vanaf 15 november.



