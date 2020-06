Nu ook aflevering van 'Fawlty Towers' verwijderd door BBC - UPDATE!

De Britse openbare omroep BBC heeft de aflevering 'The Germans' van de iconische comedyreeks 'Fawlty Towers' van streamingdiensten laten halen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

In de bewuste 'Fawlty Towers'-aflevering uit 1975 krijgt Basil Fawlty (John Cleese) in zijn hotel Duitse gasten over de vloer. Hij heeft net een hersenschudding opgelopen. In zijn gekende stijl fluistert Basil kamermeisje Polly de gevleugelde woorden 'Don't mention the war!' in. Maar zelf doet hij vanaf dat moment niets anders meer.

LEES OOK: BBC en Netflix zenden 'Little Britain' niet langer uit

De BBC heeft, in de nasleep van de anti-racisme protesten, deze aflevering van streamingdiensten laten verwijderen. En dat is allerminst naar de zin van hoofdrolspeler John Cleese, 80 jaar oud inmiddels maar nog altijd even scherp. 'Een van de dingen die ik in de voorbije 80 jaar geleerd heb, is dat mensen heel verschillend gevoel voor humor hebben. Sommigen begrijpen dat als je dwaze woorden laat uitspreken door iemand die je uitlacht, je hen er dan net mee uitlacht. Dan steun je niet wat die persoon zegt', vertelt hij in de Britse tabloid The Sun.

Eén van de heikele punten in deze aflevering van 'Fawlty Towers' is de 'majoor' die enkele Indische cricketspelers steevast 'negers' noemt. En dat vindt de BBC in deze tijden een brug te ver. Cleese is het daar helemaal niet mee eens. 'De majoor was een fossiel dat al eeuwen meeging. We steunden zijn mening niet, we lachten hem uit. Als mensen te dom zijn om dat te begrijpen, wat kan je dan nog zeggen of doen?', zo stelt hij krachtig.

Tot slot is de acteur in The Sun ook snoeihard voor de mensen die bij BBC de beslissingen nemen. 'Veel mensen die aan het roer staan bij BBC willen hun job vooral niet kwijt. Als een paar mensen opgewonden worden, dan sluiten ze daar liever vrede mee dan dat ze voet bij stuk houden zoals ze dat 30 of 40 jaar geleden gedaan zouden hebben', aldus nog John Cleese.

UPDATE:

Het offline halen van de aflevering 'The Germans' van 'Fawlty Towers' lokte veel reacties uit. Daarom heeft UKTV, de streamingdienst van BBC, nu besloten om de aflevering weer beschikbaar te stellen. In een verklaring laten UKTV en BBC weten voortaan wel te waarschuwen voor 'potentieel aanstootgevende inhoud en taal'.

Bron: Het Nieuwsblad/thesun.co.uk



