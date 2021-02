Nu al seizoen 5 van Netflix-hit 'Elite' aangekondigd

Foto: © Netflix 2021

De Spaanse Netflix-serie 'Elite' is al drie seizoenen lang een regelrechte hit op de streamingdienst. Fans overal ter wereld zitten nagelbijtend te wachten op seizoen 4, dat normaal dit voorjaar te zien is. Maar er is meer...

Seizoen vier moet nog verschijnen, maar de makers van 'Elite' hebben via Instagram al een nieuw, vijfde, seizoen van de hitserie aangekondigd. Net als het aankomende seizoen zullen ook in serie vijf een aantal nieuwe castleden opduiken. Wanneer de opnames voor het vijfde seizoen beginnen weten we nog niet.

Ook wanneer seizoen vier op Netflix verschijnt, is vooralsnog niet bekend gemaakt. Fans gokken erop dat de serie in mei zal gereleased worden.