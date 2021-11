Nieuwe serie 'Dr. Mercy' te zien op TLC

De huid is ons grootste orgaan en heeft daarom veel kans op de nodige aandoeningen. Veel Amerikanen die kampen met ernstige huidproblemen, hebben hun hoop gevestigd op Dr. Mercy Odueyungbo, de Nigeriaans-Amerikaanse dermatoloog met een grote staat van dienst.

In de nieuwe serie 'Dr. Mercy' zien we hoe zij de meest bizarre huidaandoeningen behandelt. Van reusachtige cystes en lipomen tot een vrouw die vanwege haar polycysteus-ovariumsyndroom een volle baardgroei heeft. Of van iemand met een enorme wijnvlek tot iemand met rhinophyma – een aandoening waarbij de neus wel drie keer zo groot kan groeien.

Dr. Mercy werd geboren in Nigeria als dochter van twee verpleegkundigen en verhuisde op haar tiende met haar ouders naar Amerika waar ze haar opleiding tot arts en dermatoloog voltooide. In de serie zien we hoe gepassioneerd Dr. Mercy is over haar werk en ervoor wil zorgen dat elke patiënt zich weer prettig en mooi voelt. Van binnen en van buiten.

'Dr. Mercy', vanaf donderdag 11 november om 20.30 uur op TLC.