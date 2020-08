Nieuw seizoen van 'Ed Stafford: First Man Out' op Discovery

Ed Stafford is terug met een nieuw extreem seizoen van 'First Man Out'. Hij reist af naar de meest onheilspellende gebieden van China waar hij per aflevering de strijd aangaat met een andere ervaren survival-expert.

De uitdaging: zorgen dat je als eerste van de twee bij een vooraf gekozen eindpunt komt. Het is geen normale snelheidswedstrijd; Ed en zijn uitdagers zijn dagen onderweg dwars door de onbegaanbare natuur die China te bieden heeft: van dodelijke jungles en hoge bergtoppen tot droge woestijnen en drassige moerassen. Ze moeten zelf de snelste weg uitstippelen, eten vinden en overnachten tussen de soms gevaarlijke dieren.

De tegenstanders van Ed zijn stuk voor stuk goedgetrainde survival-experts die het Ed meer dan lastig maken. Onder hen is ook Will Lord die Ed al in de eerste aflevering tegenkomt. Will is de man die Ed ooit de kunst van het primitief overleven leerde.

Kan Ed zijn oude leermeester verslaan in een directe confrontatie? Voor Ed staat er meer op het spel dan alleen overleven en heelhuids de finish halen. Hij wil laten zien dat hij de beste survivalexpert ter wereld is en zet dus ook zijn reputatie op het spel.

'Ed Stafford: First Man Out', vanaf vrijdag 14 augustus om 21.30 uur op Discovery.