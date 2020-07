Nieuw seizoen van 'Blowing Up History' op Discovery

Hoe komt het dat de toren van Pisa eigenlijk scheef is? Waarom bouwden de Romeinen in Noord-Engeland ooit de Muur van Hadrianus? En wat is het ware verhaal van Hitlers 'verdwenen' bunker?

Het nieuwe seizoen van 'Blowing Up History' geeft opnieuw antwoord op deze en andere vragen door de iconische plekken op te blazen met behulp van computeranimaties. Zo kan het onder en achter de virtuele brokstukken kijken en zo de geschiedenis letterlijk blootleggen.

Archeologen vertellen wat ze tegenkomen en geven hiermee een verrassende kijk op de historie van deze beroemde objecten. Het nieuwe seizoen gaat ook op zoek naar de mogelijke locatie van de toren van Babel en naar de legendarische stad Troje plus onderzoekt de ware toedracht van de ramp van de Hindenburg.

'Blowing Up History', vanaf dinsdag 7 juli om 21.30 uur op Discovery.