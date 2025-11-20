Nieuw seizoen van 'Aussie Gold Hunters' op Discovery

Hoogspanning in 'The Masked Singer': wie scoort een felbegeerde plek in The Big Bang?
donderdag 20 november 2025
Foto: © Discovery Benelux 2025

In een nieuw seizoen van 'Aussie Gold Hunters' trotseren enkele waaghalzen weer de loodzware elementen om hun gouden droom na te jagen. Maar dat gaat zeker niet eenvoudig.

Zo maken stortregens de dure droogblazer van ‘Desert Diggers’ Melanie Wood en Alex Stead onbruikbaar, waardoor ze moeten overschakelen naar een andere vorm van mijnbouw. In Fantasy Gully keert Shane Calegari terug om Russell Nash en zijn vader Dennis te helpen. Maar wanneer ze ontdekken dat het goud bovenop een steile heuvel staat, worden ze gedwongen om out of the box te denken.


Ondertussen proberen Jacqui Buzetti en Andrew Leahy nieuwe gebieden te vinden in de jungle van Queensland met speciale technologie. Maar wanneer hun apparatuur beschadigd raakt, dreigt hun seizoen in duigen te vallen voor het goed en wel begonnen is. Brent Shannon schakelt zijn achttienjarige zoon Cayden in voor een zoektocht naar ‘The Vault’, een verborgen locatie in de bergen van Victoria, waar zijn overleden vriend Neville Perry ooit kristalgoud vond, een van de zeldzaamste goudsoorten ter wereld. En ‘De Wanderers’ ontdekken een veelbelovende goudmijn op hun Excalibur-terrein in de afgelegen Pilbara-regio.

'Aussie Gold Hunters', vanaf vrijdag 21 november om 20.30 uur op Discovery.


Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
Kijktip van de dag

'Lili en Marleen' (VTM)

Nieke kondigt met veel bravoure aan dat ze wil trouwen met nonkel Frans. Ze zal in een andere buurt een café openen en er samen met Frans en Henrieke gaan wonen. Met de hulp van moeder Lisa kan Nieke haar vader overtuigen om zich neer te leggen bij het feit dat nonkel Frans zijn nieuwe schoonzoon wordt. Aangezien dit zijn enige alternatief is om zijn kleinzoon Henrieke bij zich te houden, stemt Rik toe. Het grote slachtoffer van deze transactie wordt Stavros, voor wie er geen plaats meer overblijft in café De Lichttoren. Ida springt voor hem in de bres.

'Lili en Marleen', om 20.35 uur op VTM.

