Nieuw seizoen van 'Aussie Gold Hunters' op Discovery

Nergens kan de goudkoorts qua temperatuur zo hoog oplopen als in de snikhete Outback van AustraliŽ. In een nieuw seizoen van 'Aussie Gold Hunters' volgen we weer enkele waaghalzen die in deze uitgestrekte wildernis op zoek gaan naar het kostbare edelmetaal dat hun gouden droom werkelijkheid kan maken.

Zoals de 'Dirt Dogs' Leon en Vern die vorig jaar hun investeringen wisten terug te verdienen en daarom nu vol op de winst gaan. Hun target is 11 kilogram aan goud, wat omgerekend meer dan een half miljoen dollar zou betekenen. Maar aanhoudende regen zet ze op een flinke achterstand, waardoor ze na maanden nog niks hebben gevonden.

Honderden kilometers verderop zijn Henri en Kellie wel voortvarend van start gegaan. Zij hebben al een derde van hun target gehaald, zij het dat dat met 2 kilogram wel een stuk lager is. Maar zij graven alles met de hand, een tactiek die prima werkt omdat ze daarmee geen kosten hebben. Toch wil Henri liever zware machines inzetten, maar Kellie ziet niet in waarom ze van hun succesvolle strategie moeten afwijken.

En dan is er ook nog de solozoeker Rick die enkele jaren geleden zijn baan opzegde, omdat hij gelooft dat hij met goud meer kan verdienen. Om de zoveel maanden verlaat hij zijn vrouw en dochter om erop uit te trekken met zijn busje van waaruit hij zijn operatie runt. Kan hij dit seizoen met genoeg goud terugkomen?

'Aussie Gold Hunters', vanaf maandag 1 juni om 20.30 uur op Discovery.