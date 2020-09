Netflix Original 'Ratched' met Sarah Paulson vanaf vrijdag beschikbaar

Foto: © coopr/Netflix 2020

Het verhaal van 'Ratched' is geÔnspireerd op het memorabele karakter 'Nurse Ratched' in 'One Flew Over The Cuckoo's Nest' van Evan Romansky.

In de bloedstollende dramaserie 'Ratched' leren we Mildred Ratched kennen, een verpleegster die werkzaam is in een toonaangevende psychiatrische inrichting in North Carolina. Mildred gedraagt zich als een voorbeeldige verpleegster, maar naarmate de tijd vordert verandert dit volledig. Eenmaal Mildred meer betrokken raakt bij de verontrustende experimenten die op mensen worden uitgevoerd in de inrichting, verliest ze haar onschuld en zien we hoe een zorgzame vrouw verandert in een monster.

De cast van 'Ratched' bestaat uit Sarah Paulson als Mildred Ratched, Cynthia Nixon als Gwendolyn Briggs, Judy Davis als Nurse Betsy Bucket, Sharon Stone als Lenore Osgood, Jon Jon Briones als Dr. Richard Hanover, Finn Wittrock als Edmund Tolleson, Charlie Carver als Huck, Alice Englert als Dolly, Amanda Plummer als Louise, Corey Stoll als Charles Wainwright, Sophie Okonedo als Charlotte en Vincent D’Onofrio als Gov. George Wilburn.

De uitvoerend producenten zijn Ryan Murphy, Ian Brennan, Sarah Paulson, Alexis Martin Woodall, Aleen Keshishian, Jacob Epstein, Jennifer Salt, Margaret Riley, Michael Douglas, Robert Mitas en Tim Minear.

'Ratched' is vanaf vrijdag 18 september beschikbaar op Netflix.