Netflix kondigt releasedatum aan van 'Jurassic World: Camp Cretaceous'

Foto: © Coopr/Netflix 2020

Gebaseerd op de blockbuster 'Jurassic World' volgt de nieuwe animatieserie van DreamWorks Animation zes tieners die geselecteerd zijn voor een exclusieve, once-in-a-lifetime ervaring.

Ze worden uitgenodigd om een nieuw avonturenpark op het eiland Isla Nubar te bezoeken. Maar als de dinosaurussen op het eiland uitbreken en chaos veroorzaken, zitten de jonge kampeerders als ratten in de val. De zes tieners zijn niet in staat om de buitenwereld te bereiken en zitten vast op het eiland. Ze moeten elkaar leren vertrouwen, hun diepste geheimen delen en op elkaar rekenen om dit avontuur te kunnen overleven.

De stemmencast bestaat uit Paul-Mikél Williams als Darius, Jenna Ortega als Brooklynn, Ryan Potter als Kenji, Raini Rodriguez als Sammy, Sean Giambrone als Ben, Kausar Mohammed als Yaz, Jameela Jamil als Roxie en Glen Powell als Dave.

De showrunners en tevens executive producers zijn Scott Kreamer ('Pinky Malinky') en Aaron Hammersley. De serie is geproduceerd door Steven Spielberg, Frank Marshall, Colin Trevorrow en Lane Lueras ('Kung Fu Panda: The Paws of Destiny'). Zack Stentz heeft een bijdrage geleverd als consulting producer. Universal pictures en Amblin Entertainment zijn de productiehuizen achter de serie.

'Jurassic World: Camp Cretaceous' bevat 8 afleveringen van telkens 22 minuten en is vanaf 18 september wereldwijd beschikbaar op Netflix.