Netflix breekt records met 'Bridgerton'

Foto: © Netflix 2020

Heb jij 'Bridgerton' al bekeken op Netflix? De kans is groot want de streamingdienst heeft bevestigd dat de serie de best bekeken nieuwe serie ooit op het platform is.

Netflix heeft de gewoonte om binnen 28 dagen na de release van een nieuwe reeks te meten hoeveel gebruikers minstens 2 minuten onafgebroken hebben gekeken. En een hallucinante 82 miljoen huishouden hebben dat gedaan. Dat is een absoluut record. 'Bridgerton' breekt hiermee het vorige record dat op naam stond van 'The Queen's Gambit' (62 miljoen).

'Bridgerton' nog niet gezien? Check de trailer!

'Bridgerton' staat in 83 landen van de 190 waar Netflix anwezig is op de eerste plaats in de lijst van meest populaire programma's. Alleen in Japan haalt de serie de top 10 niet.

Onlangs werd er aangekondigd dat er een tweede seizoen komt van 'Bridgerton'.

Bron: hln.be



