Nederlandse kaskraker 'De Slag om de Schelde' komt naar Netflix

Op 15 oktober komt 'De Slag om de Schelde' met o.a. Jan Bijvoet, Marthe Schneider, Gijs Blom en Tom Felton naar Netflix. De film vertelt het vrijwel onbekende verhaal van de bevrijding van Zuid-Nederland.

Met de komst van het oorlogsdrama van Levitate Film naar Netflix krijgt deze allesbepalende veldslag de aandacht van een wereldwijd publiek.

Over 'De Slag om de Schelde'

November 1944. Op het onder water gelopen eiland Walcheren in Zeeland vechten duizenden geallieerden tegen het Duitse leger. Drie jonge levens raken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een Nederlandse jongen die voor de Duitsers vecht, een Engelse gliderpiloot en een Zeeuws meisje dat tegen wil en dank in het verzet betrokken raakt, komen voor cruciale keuzes te staan die niet alleen gaan over hun eigen vrijheid maar ook over de vrijheid van anderen.

Cast: Gijs Blom, Jamie Flatters, Susan Radder, Jan Bijvoet, Tom Felton, Coen Bril, Theo Barklem-Biggs, Scott Reid, Marthe Schneider, Ronald Kalter, Hajo Bruins, Justus von Dohnányi, Joep Paddenburg, Mark van Eeuwen

Regisseur: Matthijs van Heijningen Jr.

Scenarioschrijver: Paula van der Oest

Geproduceerd door: Alain de Levita

Uitvoerend geproduceerd door: Mark van Eeuwen, Frank Klein en Paula van der Oest

'De Slag om de Schelde' is vanaf 15 oktober wereldwijd beschikbaar op Netflix.