'My Spy' beschikbaar op Prime Video

Hij is een van de meest gerenommeerde agenten bij de CIA, maar wanneer een missie uit de hand loopt krijg hij nog een laatste kans om zijn carrière te redden.

JJ (Dave Bautista) wordt op een undercoveroperatie gezet om een gevaarlijke familie wapenhandelaars te observeren. Helaas wordt hij al snel ontmaskerd door de moedige negenjarige Sophie (Chloe Coleman), omdat ze de verborgen camera’s in haar appartement ontdekt. Zij belooft JJ niet te verraden maar alleen als hij haar leert om een goede spion te zijn.

Naast Dave Bautista en Chloe Coleman zijn de andere sterren uit de film Kristen Schaal, als JJ’s partner, Parisa Fitz-Henley als Sophie’s beschermende moeder en Ken Jeong als JJ’s afkeurende baas.

De film is geregisseerd door Peter Segal ('Get Smart'). Het script werd geschreven door Jon Hoeber en Erich Hoeber ('The Meg'). De film is geproduceerd door Chris Bender, Peter Segal, Jake Weiner, Robert Simonds, en Gigi Pritzker, Bautista en zijn partner Jonathan Meisner. My Spy is een film van STX Films.