MTV zendt wereldwijde 'One World: Together At Home' special uit

'One World: Together at Home', geproduceerd door Global Citizen, wordt live uitgezonden op zondag 19 april op MTV Nederland en bevat optredens van internationale artiesten en echte ervaringen van artsen, verpleegkundigen en gezinnen van over de hele wereld.

De special, gecureerd in samenwerking met Lady Gaga, wordt gepresenteerd door talkshowhosts Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel en Stephen Colbert. Daarnaast zullen vrienden uit Sesamstraat aanwezig zijn om mensen over de hele wereld te inspireren om actie te ondernemen ter ondersteuning van de internationale strijd tegen COVID-19.

Onder andere Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong van Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris en Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan en Stevie Wonder zijn te zien gedurende de twee uur durende show.

'One World: Together At Home' is op zondagnacht 19 april om 2.00 uur live te zien op MTV Nederland. De special wordt diezelfde zondag om 19.15 uur herhaald.

'One World: Together' is een wereldwijd initiatief van Global Citizen in samenwerking met de World Health Organization. Voor meer informatie over de wereldwijde campagne en het initiatief, zie het volledige internationale persbericht hieronder.