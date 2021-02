'Ludacris Can't Cook' nieuw te zien op discovery+

Foto: © Discovery Benelux 2021

De succesvolle rapper en acteur Ludacris kan veel, maar één ding zeker niet: koken. Best lastig als je eigenaar bent van een restaurant.

Daarom gaat hij in de leer om zijn kookkunsten naar een hoger niveau te tillen. Een eitje bakken lukt nog wel, maar nu wordt het tijd om het echte vak te leren. In de special 'Ludacris Can’t Cook' volgen we zijn eerste stappen in de culinaire wereld. Kan hij naast het zingen en acteren ook een topchef worden – of op zijn minst iemand die wél kan koken…?

'Ludacris Can’t Cook', donderdag 25 februari op discovery+.