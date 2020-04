Levi's grootste nachtmerrie wordt werkelijkheid in 'Ex On The Beach: Double Dutch'

De vierde aflevering begint met de binnenkomst van Lynn's ex Romey die zij ooit had toegelaten tot haar orgiepaleis, oftewel haar eigen huis.

Helaas blijkt al snel dat Romey niet veel meer dan een maatje is voor Lynn, waardoor de Haagse dj zijn zinnen maar op Olivia zet tijdens hun romantische date. Zij blijft echter trouw aan Dennis, waardoor Romey met lege handen komt te staan.

Wanneer de Tablet of Terror de volgende ochtend bekendmaakt dat ze zich klaar mogen maken voor een bootfeest, zijn zij allemaal gelukkiger dan ooit. Dat feestje krijgt echter een onverwachte wending met de aankomst van Lakeisha's ex Celeste, die meteen op date mag met Lakeisha's andere ex Levi. Haar Extra Power is dat zij mag kiezen wie dit jaar op de hell date moet. Wanneer Levi haar probeert te overtuigen om hem niet te kiezen, besluit ze dit alsnog wel te doen en wordt Levi's grootste nachtmerrie werkelijkheid.

's Avonds kruipen Alessio en Lynn weer naast elkaar, maar de romantische nacht eindigt toch weer in een ruzie. Alessio wil namelijk dat Lynn altijd na het roken haar tanden poetst, omdat hij de rooklucht niet kan verdragen. Ondertussen weet Dennis helaas ook niet zo goed wat hij wil en kiest hij toch voor Tessa, en dan toch maar weer voor Olivia. Of was het toch Tessa?

Tussen alle gebeurtenissen door zien we hoe twee dames zich klaarmaken om de villa te betreden, maar wacht even... twee? Twee dames tegelijkertijd? Wat gaat er gebeuren in aflevering 5?

Romey (23)

'Ik ben klaar met dat botoxgedoe, het lijken wel een stelletje thunderbirds hierbinnen.'

De Haagse Romey krijgt als DJ in het dagelijks leven genoeg aandacht van vrouwen. Ondanks al deze aandacht vloog hij naar Thailand om uit het water te komen voor niemand minder dan zijn maatje Lynn. Hij valt op natuurlijke en zelfverzekerde vrouwen die lekker stout zijn in bed. Toch is hij vooral op zoek naar een vrouw met veel inhoud die uiteindelijk de moeder van zijn kinderen kan worden. Zal hij Lynn kunnen overtuigen met zijn kinderwens, of zal zij hem in de villa voorgoed friendzonen en alleen aan het water laten zitten?

Celeste (22)

'Of het nou een man of vrouw is, dat maakt mij niet uit.'

De spontane, creatieve en sexy Celeste (22) is helemaal klaar voor een heerlijk avontuur tijdens 'Ex On The Beach: Double Dutch'. Ze zoekt het liefst iemand die haar aan het lachen kan maken en die ook een beetje gek is. Ze is de ex van Lakeisha en valt op mannen en vrouwen. Zal deze double threat nog een zwak hebben voor haar ex, of lopen alle mannen en vrouwen van de villa binnenkort haar slaapkamer binnen?

Het zesde seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' is iedere zondagavond om 21.30 uur te zien op MTV.