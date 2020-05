'Legendary Locations' zaterdag nieuw op Discovery

Historicus Josh Gates reist de wereld over op zoek naar bijzondere locaties met opmerkelijke verhalen. Zoals het oude mijnstadje Deadwood in Amerika dat in de 19e eeuw het toneel was van de moord op Wild Bill Hickok, een van de meest legendarische personen van het Wilde Westen.

Samen met lokale rechercheurs probeert Gates 150 jaar later het ware motief van Wild Bills moord te achterhalen. Een andere lugubere moord vond enkele decennia eerder plaats in Fort Independence in Boston waar ook de jonge schrijver Edgar Allan Poe gelegerd was en die mogelijk als inspiratie diende voor een van zijn latere verhalen.

Gates reist naar Boston om te onderzoeken of het verhaal op waarheid berust of dat het toch pure fictie was. En in Engeland duikt hij in het mysterie van de oude St Michael’s Tower die op een heuvel staat in het landschap bij Glastonbury en een rijke geschiedenis kent.

Voor de Kelten zou het de poort tot de onderwereld zijn, maar het zou ook de plek zijn waar de Christelijke Heilige Graal begraven ligt – de beker waarin het bloed van Christus in opgevangen zou zijn. En zelfs wordt gedacht dat het de laatste rustplaats is van Koning Arthur. Gates zoekt het allemaal uit in de leerzame nieuwe serie 'Legendary Locations'.

'Legendary Locations', vanaf zaterdag 9 mei om 12.20 uur op Discovery.