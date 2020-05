Laurence en Alessio verlaten 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Foto: MTV - © ViacomCBS 2020

Gisteravond zagen kijkers hoe, voor het eerst in de geschiedenis van 'Ex On The Beach: Double Dutch', maar liefst twee deelnemers het programma moesten verlaten.

De aflevering begon meteen heftig met de beslissing van Robin om Laurence naar huis te sturen. Het vertrek van Laurence hakt er flink in, zeker bij haar goede vriendin Julie. Veel tijd om te rouwen is er helaas niet, want meteen daarna begint er een discussie tussen Ayla en haar twee aanbidders Reamon en Dante, waarbij Ayla uiteindelijk boos wegloopt. Ondertussen probeert Dennis zijn slag te slaan bij een nieuw slachtoffer: Jamy. Wanneer dit niet helemaal lukt, kruipt hij toch weer naast Olivia en is de heftige avond eindelijk voorbij.

De volgende dag begint met de flyboard-date van Dante en Lie, waarbij Dante vooral geniet van het prachtige uitzicht wat hij heeft wanneer Lie haar best doet om overeind te blijven. Ondertussen neemt Ayla in de villa de beslissing om toch voor Reamon te gaan, al lijkt Dante daar na zijn date met Lie niet bepaald mee te zitten. Tijd om Lie beter te leren kennen, heeft hij helaas niet, want hij mag meteen met Levi en Alessio naar het strand om zijn ex Nicole te verwelkomen. Haar aankomst belooft meteen een pittige te worden, aangezien ze na haar date met Alessio mag bepalen of ze hem of toch haar ex Dante naar huis stuurt.

Terwijl Alessio zijn best doet om Nicole te versieren, krijgt Levi in de villa de beloofde massage van Celeste. Julie kan hem niet blind vertrouwen en besluit er maar naast te gaan liggen en te genieten van een massage van Evan. Haar jaloezie blijkt terecht wanneer Celeste en Levi het niet bij enkel een massage laten. De eerste bom van de avond ontploft en Julie vliegt Celeste in de haren.

Nadat Nicole en Alessio terug zijn gekomen van hun date, maken alle kandidaten zich klaar voor het vertrek van een van de mannen. Wanneer Nicole ervoor kiest om Alessio naar huis te sturen, is Lynn hier helemaal kapot van. Terwijl zij hem helpt om zijn koffers in te pakken, probeert Romey een plekje voor Nicole te vinden in de villa. Als Lynn uiteindelijk Nicole in haar badkamer vindt, is zij woedend en ontstaat er een flinke ruzie tussen Lynn en Romey.

Tijdens het feest die avond lijkt Levi het zeer gezellig te hebben met Nicole, wat uiteraard niet wordt geaccepteerd door Julie. Wanneer ook Tessa zich ermee bemoeit en de discussie aangaat met Levi, is de dag voor Julie helemaal verpest. Terwijl zij verdrietig in bed kruipt, kruipt Nicole naast Evan en springt Olivia op Dennis.

De volgende dag is het tijd voor een heuse girls-only date, waarbij alle dames een sensuele dansles krijgen om als echte powervrouwen te leren bewegen. De geleerde moves mogen zij diezelfde avond nog in de praktijk showen op een man naar keuze. Wanneer Olivia Dennis een lapdance geeft, wordt de show echter bruut verstoord door de komst van een nieuwe dame. Wie dit is, zie je aanstaande zondagavond in een nieuwe aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch' op MTV.

Nicole (21)

'Als ik seks wil hebben, dan heb ik seks. Klaar.'

Een sterke meid waar je u tegen zegt, is de 21-jarige Nicole. Deze goedgebekte Vlaamse dame is dol op avontuurlijke dates en wil het liefst een zeer verzorgde man met een perfect gebit en een goede kledingstijl. Nicole is heel spontaan en sociaal, maar kan soms ook zeer snel boos worden. Ze is de ex van Dante en is vooral benieuwd naar hoe echt de tijd tussen hen was voor hem. Zal het haar lukken om hierachter te komen en misschien wel Dante weer voor zich te winnen, of richt ze haar pijlen op iemand anders?

Het zesde seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' is iedere zondagavond om 21.30 uur te zien op MTV. #eotbdd