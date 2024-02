Langverwachte nieuwe originele FX-serie 'Shōgun' gaat 27 februari in première op Disney+

'Shōgun', een originele bewerking van James Clavells bestseller, speelt zich af in Japan in het jaar 1600 aan het begin van een eeuwbepalende burgeroorlog. Producer Hiroyuki Sanada schittert als Lord Yoshii Toranaga die voor zijn leven vecht nu zijn vijanden in de Raad van Regenten zich tegen hem verenigen.