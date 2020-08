Lady Gaga brengt nieuwe album Chromatica voor het eerst tot leven tijdens de MTV Video Music Awards

Niemand minder dan Lady Gaga zal tijdens de MTV Video Music Awards op 30 augustus het podium betreden. De wereldster, die maar liefst 9 keer genomineerd is, zal voor het eerst nummers van haar nieuwste album Chromatica live ten gehore brengen.

De laatste keer dat Lady Gaga optrad tijdens de VMAs was in 2013 toen ze haar single Applause debuteerde. Eerder werd al bekendgemaakt dat onder andere The Weeknd, Doja Cat, BTS, J Balvin, Maluma, Roddy Ricch en CNCO zullen optreden tijdens de VMAs. Keke Palmer is de host van de avond.