Kom in de kerststemming met deze films en series van Amazon Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

Het is bijna Kerstmis! Om alvast in de stemming te komen, bekijk je op Amazon Prime Video de gezelligste kerstfilms en -series voor het gehele gezin.

Voordat je op de bank ploft om te genieten van je lievelingsfilm of -serie, geven wij de tip om je kersttrui uit de kast te halen. Trek deze mooie trui aan, want deze kerstfilms en -series kijk je in stijl!

'Last Christmas'

Emilia Clarke vertolkt Kate, als 'elfje' werkzaam in een winkel die het hele jaar door kerstspullen verkoopt. Kate is een pechvogel die steeds weer foute beslissingen neemt. Tot ze Tom leert kennen, een doodbrave man met een mysterieus verleden die haar cynische wereldbeeld ter discussie stelt.

'The Kacey Musgraves Christmas Show'

Dit kerstseizoen neemt Kacey Musgraves je mee in 'The Kacey Musgraves Christmas Show', een kerstamusementsshow met nieuwe liedjes en tijdloze klassiekers. Tot de speciale gasten behoren Camila Cabello, Kendall Jenner, James Corden, Lana Del Rey, The Radio City Rockettes en nog vele anderen. Kacey zorgt gegarandeerd voor vrolijkheid met deze moderne versie van de klassieke kerstspecial.

'Mariah Carey’s All I Want For Christmas Is You'

'Mariah Carey’s All I Want for Christmas is You' is gebaseerd op het iconische kerstlied en het geliefde gelijknamige prentenboek, en met de muziek en vertelstem van Mariah zal deze film de komende jaren ongetwijfeld uitgroeien tot een absolute familieklassieker voor de feestdagen.

'The Holiday'

Cameron Diaz en Academy Award®-winnaar Kate Winslet schitteren als twee vrouwen die vlak voor de feestdagen slechte ervaringen met mannen hebben gehad. Wanhopig op zoek naar een verandering van omgeving, ruilen ze van huis (Diaz gaat naar Londen, Winslet naar Los Angeles). Beiden zijn opeens in een onbekende stad, maar geen van beiden blijft lang een vreemde.

'Pete the Cat'

Seizoen 3 - Samen met zijn vriendjes Carlien de Kat, Mopper de Pad, Evi de Eekhoorn, Emma de Mopshond en Gustavo het Vogelbekdier, neemt Piet de Kat je mee op hun avonturen. Of ze nu leren hun angst voor de golven te overwinnen of nieuwe vogelbekdiervrienden ontmoeten, een band beginnen of achter een spook aanjagen, Piet en zijn vrienden proberen cool te blijven, aardig te zijn en te 'rocken'.

'The Snowy Day'

Gebaseerd op het prijs-winnende boek van Ezra Jack Keats. Peter maakt een magische wandeling door de sneeuw op weg naar het huis van zijn oma om het diner voor Kerstavond op te halen.

'It's a Wonderful Life'

George Bailey, een inwoner van het kleine stadje Bedford Falls, lijkt alles te hebben. Maar wanneer de zaken slecht beginnen te gaan en het leven hem niets meer te bieden heeft, wil George er een einde aan maken. Zijn engelbewaarder Clarence denkt daar echter anders over en toont hem wat er van Bedford Fall zou zijn geworden zonder zijn inzet.

'Dr. Seuss’ how the Grinch Stole Christmas'

Waarom is The Grinch (Jim Carrey) zo'n mopperpot? Niemand lijkt dit te weten, tot de kleine Cindy Lou Who (Taylor Momsen) de touwtjes in eigen handen neemt en zowel Whoville als de wereld van The Grinch op zijn kop zet, binnenstebuiten keert.. en met de grappige kant naar boven op haar zoektocht naar de echte betekenis van Kerstmis.

'If you give a mouse a Christmas cookie'

Seizoen 2 - Als het Kerst is worden er in het huis van Muis liedjes gezongen en kerstkoekjes gemaakt (inclusief een speciaal koekje voor de Kerstman). Maar als de voorstelling van Olivier in het water dreigt te vallen, ligt het dan in de macht van Muis en zijn vrienden om de dag te redden? Een wild avontuur waarop Muis en zijn vrienden ontdekken hoe belangrijk vriendschap en liefde is tijdens de kerstperiode.

'André Rieu - Home For Christmas'

Tijdens de feestdagen nodigt André Rieu je uit voor een feestelijk kerstconcert in zijn huis. Het romantische kerstfeest van Rieu is precies wat je nodig hebt om in de kerststemming te komen. Geniet met het gehele gezin!