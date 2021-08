Kijk naar 'Goblin Works Mod Shop' op Discovery

De autodesigners van Goblin Works Garage willen ook dat mensen met kleinere budgetten een coole auto moeten kunnen bezitten die aangepast is aan hun speciale wensen. Daarom zijn ze de 'Goblin Works Mod Shop' gestart waarin ze betaalbare mod cars maken: auto's die met aanpassingen afwijken van het origineel en zo extra opvallen.

Zoals voor mod-liefhebber Sam die in het dagelijks leven in de leer is als dominee. De vader van vijf heeft een oude Ford Fiesta Mk I die al helemaal gepimpt is in een gouden kleur en met een haaienbek als bestickering. Bij Goblin Works weten ze dat dat beter kan en dat ze de klassieke auto uit 1982 een veel stijlvollere uitstraling kunnen geven die er toch uitspringt.

De handen van Jimmy, Helen en Ant jeuken om hier iets moois van te maken. Hun budget van 10.000 pond lijkt veel, maar met een compleet nieuwe laklaag én een nieuwe motor blijft er nog maar weinig over. Andere auto’s waar de Goblins aan mogen sleutelen zijn onder meer een Mini Cooper, een Land Rover, een Mazda 3 Sport, een VW Transporter en een Porsche Cayenne S. Van elke auto weten ze een waar mod-monster te maken.

'Goblin Works Mod Shop', vanaf zaterdag 7 augustus om 21.30 uur op Discovery.