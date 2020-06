Justin Bieber, Shakira, Coldplay, Usher ea. op 'Global Goal: Unite For Our Future - The Concert'

Global Citizen en de Europese Commissie organiseren op zaterdag 27 juni 'Global Goal: Unite For Our Future - The Concert'.

De show, gehost door Dwayne Johnson met optredens van onder andere Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, J Balvin, Justin Bieber en Quavo, wordt wereldwijd uitgezonden en is bedoeld om de impact van COVID-19 op gemarginaliseerde gemeenschappen bloot te leggen en te bestrijden. Het concert is in Nederland en België op zaterdagavond om 22.30 uur te zien op MTV.