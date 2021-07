'Jolt' vanaf vrijdag nieuw op Prime Video

Lindy is een mooie, sardonisch-grappige vrouw met een pijnlijk geheim. Door een levenslange, zeldzame neurologische aandoening, ervaart ze sporadische woede-gevulde, moorddadige impulsen die alleen kunnen worden gestopt wanneer ze zichzelf schokt met een speciaal elektrode-apparaat.

Ze is niet in staat liefde en verbondenheid te vinden in een wereld die bang is voor haar bizarre aandoening. Uiteindelijk vertrouwt ze een man lang genoeg om verliefd te worden, alleen wordt hij de volgende dag vermoord. Hartverscheurend en woedend begint ze aan een wraakzuchtige missie om zijn moordenaar te vinden, terwijl ze ook wordt achtervolgd door de politie als de hoofdverdachte van de misdaad.

Geregisseerd door Tanya Wexler

Geschreven door Scott Wascha

'Jolt', vanaf vrijdag 23 juli beschikbaar op Amazon Prime Video.