In augustus te zien op FOX: 'The Royals' en 'The Truth About the Harry Quebert Affair'

Foto: FOX - © FOX Networks Group 2020

'The Royals' is een eigentijds drama over een niet-bestaande koninklijke familie die wordt geleid door matriarch Helena (Elizabeth Hurley).

Deze fictieve Britse koninklijke familie leeft in het moderne Londen vol met glitter, glamour en royalty en begeeft zich in een wereld van weldaad en traditie. Ze hebben alles wat hun hartje begeert, maar daar betalen ze een prijs voor. Na de plotselinge dood van de kroonprins worstelen prins Liam en prinses Eleanor met hun positie. Koningin Helena beschermt hun reputatie en koning Simon is onzeker over de toekomst van de monarchie.

In de serie schitteren ook William Moseley als prins Liam, Alexandra Park als prinses Eleanor, Vincent Regan als koning Simon, Merritt Patterson als Ophelia, Jake Maskall als Cyrus, Hatty Preston als prinses Maribel, Lydia Rose Bewley als prinses Penelope, Tom Austen als bodyguard Jasper, Ukweli Roach als bodyguard Marcus en Sophie Colquhoun als Gemma.

'The Royals', vanaf 12 augustus elke woensdag een dubbele aflevering om 21.30 uur op FOX.

Nieuwe serie 'The Truth About the Harry Quebert Affair'

Gebaseerd op de bestsellerroman van Joël Dicker, vertelt 'The Truth About the Harry Quebert Affair' het verhaal van Harry Quebert (Patrick Dempsey), een literair icoon die plotseling wordt aangeklaagd voor moord nadat het lichaam van een jong meisje is begraven en op zijn terrein is gevonden. Naast Patrick Dempsey spelen Ben Schnetzer, Damon Wayans Jr. en Virginia Madsen de hoofdrollen. De met een Academy Award® bekroonde Franse regisseur Jean-Jacques Annaud maakt zijn tv-regiedebuut en regisseert de serie.

De sterrencast van 'The Truth About The Harry Quebert Affair' bestaat uit Patrick Dempsey als Harry Quebert, Kristine Froseth als Nola Kellergan, Ben Schnetzer als Marcus Goldman, Damon Wayans Jr. als Sergeant Perry Gahalowood, Virignia Madsen als Tamara Quinn, Joshua Close als Luther Caleb, Matt Frewer als Reverend Kellergan, Colm Feore als Elijah Stern, Victoria Clark als Jenny Quinn, Kurt Fuller als Chief Gareth Pratt, Wayne Knight als Benjamin Rot en Don Havery als Bobbo Quinn.

'The Truth About the Harry Quebert Affair', vanaf 31 augustus elke maandag een dubbele aflevering om 21.00 uur op FOX.