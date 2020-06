Groen licht voor vierde seizoen 'Chateau Meiland'

'Chateau Meiland' krijgt bij SBS6 een vierde seizoen. Dat is bekend gemaakt in 'RTL Boulevard', zo meldt het AD vrijdag. De nieuwe reeks zal zich afspelen in Hengelo, waar de familie een doorstart wil maken.

Eerder deze week werd al bekend gemaakt dat het Chateau Marrilaux van de Meilandjes te koop staat voor 1,25 miljoen euro. Daar hield de familie tot voor de coronacrisis een B&B open, maar door de uitbraak van het virus werden die activiteiten stilgelegd. De B&B heropenen zag de familie niet zitten omdat het haast onmogelijk bleek om de accomodatie corona-proof te maken.

In tussentijd hadden Martien en co echter al een nieuw terrein met enkele huizen erop gekocht in Hengelo (Gelderland). Daar wil het nu, na de verkoop van het Chateau, een nieuwe start maken. En daar zal de nieuwe reeks van 'Chateau Meiland' op focussen.

Dat 'Chateau Meiland' een vervolg krijgt is niet onlogisch. Het is dé publiekstrekker van SBS6 met steevast meer dan 1 miljoen kijkers. En in 2019 won het programma nog de belangrijkste Nederlandse televisieprijs, de Gouden Televizier-Ring.

In België wordt 'Chateau Meiland' uitgezonden op VIJF. Die zender brengt ook de spin-off 'Wat Wil Maxime?', over de dochter van Martien Meiland.

Bron: ad.nl



