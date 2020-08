'Gordon Ramsay: Uncharted' is terug op National Geographic

Foto: National Geographic - © FOX Netwoks Group 2020

Ramsay verhoogt de temperatuur tijdens zijn reis door TasmaniŽ, Zuid-Afrika, IndonesiŽ, Louisiana, Noorwegen, India en Guyana. 'Gordon Ramsay: Uncharted' seizoen 2 gaat op maandag 31 augustus om 20.00 uur in premiŤre op National Geographic.

Gordon Ramsay strikt zijn laarzen, pakt zijn messen en bereidt zich voor om weer op pad te gaan tijdens het tweede seizoen van 'Gordon Ramsay: Uncharted', dat in première gaat op 31 augustus om 20.00 uur op National Geographic. De multi-Michelin-ster chef-kok en Iron man atleet zet zijn avontuur over de hele wereld voort in zijn streven naar culinaire inspiratie. De serie wordt wereldwijd in 172 landen en 43 talen uitgezonden. In seizoen twee wordt Ramsay gevolgd, terwijl hij culturen in de wereld verkent op het gebied van eten.

'We ontdekken dit seizoen 7 nieuwe regio’s, elk met enorm verschillende culinaire gewoonten en geschiedenis', vertelt Ramsay. 'We krijgen de kans om te leren van de lokale bevolking en we horen hun verhalen, dat geeft ons een veel duidelijker beeld van de wereld om ons heen.'

Ramsay baant zich een weg door Tasmanië, Zuid-Afrika, Indonesië, Louisiana, Noorwegen, India en Guyana, waarbij hij nog meer onbekende recepten durft te bereiden om zo de wereldwijde keukens te verkennen. Bij plaatsen die hij bezoekt tijdens zijn reis trotseert hij grote gebergten, 3-meter hoge golven, koude temperaturen en nog veel meer. Van zwemmen in water waar grote witte haaien leven tot stierenrennen, Ramsay riskeert zijn leven en ledematen in zijn grootste en heftigste missie opzoek naar uitmuntende recepten.

Onder begeleiding van lokale experts en voedsellegendes die hij onderweg tegenkomt, neemt Ramsay deel aan culinaire gewoonten en leert hij over heerlijke lekkernijen en verse smaken die uniek zijn voor elke regio. Elk ingrediënt dat hij oogst, gerecht dat hij proeft en elk persoon die hij ontmoet inspireert hem om een recept te creëren, waarmee hij de cultuur kan laten zien. Elke aflevering eindigt met Ramsay die zichzelf uitdaagt tijdens een laatste grote kookpartij met een lokale voedsellegende aan zijn zij. Samen bereiden ze een maaltijd voor de lokale bevolking die hij tijdens zijn reis heeft ontmoet.

De afleveringen zijn van 31 augustus tot en met 9 september te zien op National Geographic.



Aflevering 1 - Zuid-Afrika. Maandag 31 augustus om 20.00 uur.

Aflevering 2 - Noorwegen. Dinsdag 1 september om 20.00 uur.

Aflevering 3 - Tasmanië. Woensdag 2 september om 20.00 uur.

Aflevering 4 - Indonesië. Donderdag 3 september om 20.00 uur

Aflevering 5 - India. Maandag 7 september om 20.00 uur.

Aflevering 6 - Guyana. Dinsdag 8 september om 20.00 uur.

Aflevering 7 - Louisiana. Woensdag 9 september om 20.00 uur.