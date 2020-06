'Gone With the Wind' verdwijderd van streamingdienst wegens racisme

Het streamingsplatform van televisiezender HBO, HBO Max, haalt tijdelijk de film 'Gone With the Wind' uit het aanbod. De reden hiervoor is de racistische manier waarop zwarten in de film worden geportretteerd als tevreden ex-slaven en huisbedienden.

De film 'Gone With the Wind' uit 1939 wordt gezien als een filmklassieker en won acht Oscars. Het verhaal van Rhett Butler en Scarlett O’Hara speelt zich af tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog in de 19e eeuw. In deze burgeroorlog vochten de noordelijke staten tegen de zuidelijke, voor het behoud van de slavernij op de plantages in het zuiden.

De film is al langer omstreden door de racistische portrettering van de slaven van de familie O’Hara. Streamingsdienst HBO Max besluit nu 'Gone With the Wind' tijdelijk uit het aanbod te halen. Op het moment dat de film opnieuw wordt aangeboden zal dat in de originele vorm zijn. Alleen wordt hier een discussie over de historische context en de afwijzing van deze manier van afbeelden aan toegevoegd.

HBO Max is overigens niet het enige streamingsplatform dat inhoud verwijderd wegens racisme. Zo werd de komische reeks 'Little Britain' verbannen van de streamingsdiensten Netflix, BritBox en BBC iPlayer. De acteurs David Walliams en Matt Lucas imiteerden in sommige sketches zwarten, met een geschminkt gezicht. Dit 'blackfacen' wordt als beledigend en ongepast ervaren.

Ook de politieseries 'Cops' en 'LivePD' zijn voorlopig niet meer te zien op de Amerikaanse zenders A&E en Paramount. Televisiezenders zijn voorzichtiger geworden met het uitzenden van politieseries, na de dood van George Floyd door racistisch politiegeweld.

Bron: VRT NWS