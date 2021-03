'Ferry' is vanaf 14 mei te zien op Netflix

De Nederlandse Original film 'Ferry' is vanaf 14 mei exclusief en wereldwijd te zien op Netflix. De film is een prequel van de succesvolle serie 'Undercover' en vertelt de backstory van Nederlands favoriete Brabander Frank Lammers alias Ferry Bouman en zijn Daan (Elise Schaap).

In 'Ferry' worden nieuwe gezichten geïntroduceerd die nog niet in de Undercover-reeks voorbij kwamen. Monic Hendrickx vervult de rol van Claudia, de zus van Ferry van wie hij vervreemd is geraakt, en Huub Stapel geeft gestalte aan de machtige hasjbaron Brink.

Over 'Ferry'

Het verhaal begint in 2006 in Amsterdam. Een meedogenloze Ferry Bouman werkt voor hasjbaron Brink, een machtige crimineel en Ferry’s mentor. Op een dag wordt de bende bruut overvallen en raakt de zoon van Brink levensgevaarlijk gewond. Wanneer de sporen naar een groepje kampers in Brabant wijzen, wordt Ferry op pad gestuurd om de daders te vinden. Na jarenlange afwezigheid keert Ferry terug naar zijn geboortestreek die hij lang geleden ontvluchtte. Het stroeve weerzien met de familie van wie hij vervreemd is, de terugkeer naar het kampeerleven dat hij afgezworen had en de ontmoeting met zijn charmante buurvrouw Daniëlle kruipen langzaam onder het stalen pantser van Ferry. Zijn zoektocht leidt tot onverwachte ontknopingen en uiteindelijk wordt de loyaliteit van Ferry zwaar op de proef gesteld…

Cast: Frank Lammers, Elise Schaap, Monic Hendrickx, Raymond Thiry, Huub Stapel, Tim Linde, Yannick van de Velde, Maarten Heijmans, Olaf Ait Tami, Adison dos Reis, Bob Stoop, Juliette van Ardenne, Eva Laurenssen, Mike Weerts en Bram Blankestijn

Regisseur: Cecilia Verheyden

Productiemaatschappij: De Mensen

Producenten: Nico Moolenaar, Pieter van Huyck, Ivy Vanhaecke

Scenaristen: Bart Uytdenhouwen, Nico Moolenaar

'Ferry' is vanaf 14 mei exclusief op Netflix te zien.