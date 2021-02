'FC Bayern München': exclusieve behind-the-scenes docu later dit jaar op Prime Video

Amazon Prime Video kondigt een exclusieve documentaire achter de schermen aan over FC Bayern München. Prime-leden zullen de documentaire vanaf de herfst van 2021 exclusief op Prime Video kunnen zien.

Dichterbij dan ooit tevoren: De Amazon-documentaire, biedt ongekende inzichten in de beste voetbalclub ter wereld. Van de UEFA Champions League-overwinning in Lissabon tot het einde van het seizoen 20/21. Met een terugkijk op de geschiedenis, de sleutelmomenten en het dagelijkse leven van FC Bayern München.

Exclusief voor Prime Video geeft de Duitse recordkampioen, drievoudig winnaar en momenteel de meest succesvolle club ter wereld, een inkijkje in de processen en gebeurtenissen aan de Säbener Straße. De documentaire, geproduceerd door W&B Television, volgt de mensen die de club hebben gevormd en groot hebben gemaakt - van de voorzitter tot de terreinverzorger - en laat zien hoe iconische figuren als Karl-Heinz Rummenigge en Uli Hoeneß het stokje doorgeven aan een nieuwe generatie, onder leiding van voorzitter Herbert Hainer, Oliver Kahn en Hasan Salihamidžić. Het gaat ook over de geschiedenis van de club en de noodlottige momenten, het zelfbeeld en het beeld dat anderen ervan hebben.

'Amazon, FC Bayern en wij zijn al enkele jaren in gesprek over een dergelijk project', aldus Quirin Berg, Executive Producer bij W&B Television. 'Deze missie is even groots als uitdagend en juist nu is het perfecte moment om dit aan te pakken. We kijken uit naar een spectaculaire documentaire!'

'Met onze Amazon-sportdocumentaires hebben we de toegang voor alle sportfans gecreëerd', zegt dr. Christoph Schneider, Managing Director Prime Video Germany. 'Ik verheug me erop dat we Prime-leden het grote FC Bayern München van dichtbij kunnen laten zien en hen ongekende inzichten kunnen geven. Met onze partners van W&B Television komen we dichter dan ooit bij de Duitse kampioen en drievoudig winnaar.'

De documentaire over FC Bayern is een productie van W&B Television. Executive Producers zijn Quirin Berg en Max Wiedemann.