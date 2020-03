'Eurovisie Songfestival' 2020 gaat niet door

Foto: © NPO 2019

Het 'Eurovisie Songfestival' 2020, dat op 12, 14 en 16 mei in Rotterdam Ahoy zou worden gehouden, gaat niet door. Op grond van de maatregelen die de Nederlandse en buitenlandse overheden hebben genomen heeft de EBU (European Broadcasting Union) besloten dat het Eurovisie Songfestival 2020 niet kan plaatsvinden.

De EBU geeft als aanleiding het belang van de gezondheid van artiesten, medewerkers, fans en bezoekers, alsook de situatie in Nederland, Europa en de wereld. De drie organiserende omroeporganisaties (NPO/NOS/AVROTROS) hebben alle begrip voor deze moeilijke beslissing.



NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman: 'Dit besluit van de EBU was onvermijdelijk, gezien de omstandigheden die heel Europa als gevolg van het coronavirus momenteel treffen en alle maatregelen die overheden nu moeten nemen,' zegt Rijxman. 'Dit is een domper voor het Nederlands publiek, het fantastische team achter de schermen, de presentatoren en de artiesten. In de afgelopen maanden is er door een grote groep mensen keihard aan het Songfestival gewerkt. Wij danken hen voor hun grote inzet en betreuren dat de resultaten van de inspanningen niet op korte termijn zichtbaar zullen zijn. In het bijzonder willen wij de gemeente Rotterdam noemen, die zich in dit project het afgelopen jaar als ideale partner heeft bewezen. Deze editie was een uitgelezen kans om in een periode van onzekerheid in Europa elkaar op een andere manier te verstaan, maar vooral ook een kans om Europa écht samen te brengen. Muziek is universeel verbindend en – daar ben ik zeker van - dat blijft zo. Ook na deze coronacrisis.'



Sietse Bakker, Executive Producer Event, begrijpt dat veel mensen teleurgesteld zijn dat het Eurovisie Songfestival 2020 niet doorgaat: 'Voor de artiesten uit 41 deelnemende landen, onze openings- en intervalacts die hun hart en ziel hebben gestoken in hun optreden. Voor de fans die ons altijd hebben gesteund en tot het laatste moment het vertrouwen bleven houden. En niet in de laatste plaats voor het fantastische team, dat de afgelopen maanden keihard heeft gewerkt om van deze 65eeditie een groot succes te maken. We begrijpen en delen die teleurstelling,” aldus Sietse Bakker. “Enige relativering past daarbij, want tegelijkertijd beseffen we ook dat dit besluit en de gevolgen ervan verbleken bij de uitdagingen waar mensen voor staan die, direct of indirect, zijn getroffen door het coronavirus en de moeilijke, maar nodige maatregelen.'



De organiserende organisaties NPO, NOS en AVROTROS laten verder nog weten dat “in deze buitengewone tijden garanties niet zijn te geven. Maar het is zowel voor de EBU, als voor NPO/NOS/AVROTROS, als voor de Gemeente Rotterdam het meest logische scenario als het 65ste Eurovisie Songfestival op een ander moment alsnog in Nederland plaatsvindt. Wat ons betreft is én blijft Rotterdam de gaststad voor het eerstvolgende Eurovisie Songfestival en we zijn enorm trots dat Rotterdam bereid is deze rol ook in 2021 op zich te nemen. De komende periode zullen wij gebruiken om met elkaar in kaart te brengen hoe we dit samen voor elkaar kunnen krijgen.”



De EBU, NPO/NOS/AVROTROS en de Gemeente Rotterdam blijven in gesprek over de organisatie van het 65ste Eurovisie Songfestival in 2021.