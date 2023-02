Eerste hoofdrollen KRO-NCRV's 'The Passion' bekend

Buddy Vedder (Judas), Bertrie Wierenga (Maria Magdalena), Ferdi Stofmeel (Petrus), Sinan Eroglu (Jezus), Marlijn Weerdenburg (Maria), Dragan Bakema (Pilatus) en Anita Witzier (verslaggever) vervullen de hoofdrollen in 'The Passion 2023'.

Dit jaar zendt KRO-NCRV het grootste muzikale paasevenement live uit vanuit Harlingen op Witte Donderdag 6 april. Deze dertiende editie eindelijk weer met publiek.

KRO-NCRV vindt het belangrijk dat dit universele verhaal over geloof, hoop en liefde verteld blijft worden en iedereen aanspreekt – jong, oud, gelovig of niet. Het verhaal blijkt vandaag de dag nog steeds actueel. In een steeds individualistischere samenleving staan we vaak meer stil bij wat ons verdeelt dan wat ons verbindt, terwijl de behoefte aan saamhorigheid en verbinding juist is toegenomen. Uiteindelijk heeft iedereen liefde nodig. KRO-NCRV ontwikkelt vanuit de tradities programma’s en initiatieven, zoals 'The Passion', waarin liefde voor je naasten een grote rol speelt. Door de koppeling met maatschappelijke onderwerpen in de vertelling, wil de omroep kijkers uit het hele land met elkaar verbinden. Dat gebeurt dit jaar mét publiek vanuit Friesland. Na het succes van vorig jaar krijg het paasverhaal ook dit jaar weer een vervolg met Hemelvaart.

Samen 'The Passion' ervaren

Om het paasverhaal voor iedereen toegankelijk te maken, wordt gekozen voor een gevarieerde cast en muziekhits die binnen de context van 'The Passion' een heel nieuwe lading krijgen. Bovendien wordt de dertiende editie weer voorzien van audiodescriptie van KRO-NCRV-dj Wouter van der Goes op NPO Radio 2 en een gebarentolk op NPO 1 Extra. Daarmee wil KRO-NCRV iedereen op hetzelfde moment dezelfde ervaring geven. In de dertiende editie van 'The Passion' staat het thema 'leun op mij' centraal, waarbij wordt ingehaakt op de maatschappelijke actualiteit.

'The Passion Talk'

Direct na de live-uitzending wordt in 'The Passion Talk', gepresenteerd door Klaas van Kruistum, nagepraat met de hoofdrolspelers en vooruitgeblikt op 'The Passion Hemelvaart'. 'The Passion Talk' is op donderdag 6 april live te zien bij KRO-NCRV op NPO 3, direct na de live-uitzending op NPO 1.

Dit jaar wordt 'The Passion' en 'The Passion Hemelvaart 2023' mede mogelijk gemaakt door Protestantse Kerk in Nederland, Kansfonds, Bartiméus Fonds, de gemeenten Harlingen en Súdwest-Fryslân, Provincie Fryslân en geproduceerd door Mediawater.

'The Passion 2023' wordt vanuit Harlingen uitgezonden op Witte Donderdag 6 april om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1. 'The Passion Talk' wordt direct na de live-uitzending uitgezonden op NPO 3. 'The Passion Hemelvaart' wordt uitgezonden op donderdag 18 mei om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.