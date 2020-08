Eerste beelden van nieuwe Netflix-serie 'Young Wallander'

Foto: © Netflix 2020

'Young Wallander' is gebaseerd op de succesvolle misdaadromans van Henning Mankell. De serie is een moderne vertaling van de avonturen van de legendarische detective Kurt Wallander, maar dan in het huidige gewelddadige misdaadmilieu van Zweden.

Wanneer Wallander een tiener niet kan redden van een gruwelijke aanval, moet hij zijn eigen schuldgevoelens aan de kant schuiven om de misdaad op te lossen.

In de nieuwe serie zien we de professionele en persoonlijke ervaringen die Kurt Wallander als jonge twintiger en pas afgestudeerde politieagent gevormd hebben. De Engelstalige dramaserie wordt verteld in zes afleveringen en bestaat uit een Britse en een Zweedse cast.

Regisseurs: Ole Endresen en Jens Jonsson

Schrijvers: Anoo Baghavan, Ben Schiffer, Benjamin Harris en Jessica Ruston

Producer: Berna Levin

Productie: Yellowbird UK

Cast: Adam Pålsson (Kurt Wallander), Richard Dillane (Superintendent Hemberg), Leanne Best (Frida Rask), Ellise Chappell (Mona), Yasen Atour (Reza), Charles Mnene (Bash), Jacob Collins-Levy (Karl-Axel Munck), Alan Emrys (Gustav Munck) en Kiza Deen (Mariam).

Wereldwijd en exclusief op Netflix vanaf 3 september.