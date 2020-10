Dramareeks 'Red Light' (VTM/BNNVARA) wint Special Performance en Student Prijs in Cannes

De VTM/BNNVARA-reeks 'Red Light' is in Cannes bekroond met twee bijzondere prijzen. De Special Performance Prize voor het acteerwerk van hoofdrolspelers Carice van Houten, Halina Reijn, Maaike Neuville en Geert Van Rampelberg en de Student Prize.

Dat werd zonet bekendgemaakt tijdens de slotceremonie van de derde editie van Canneseries. De reeks komt binnenkort in preview op Streamz en later bij VTM. In 2021 wordt de serie ook bij BNNVARA uitgezonden.

De Vlaams-Nederlandse productie beleefde zijn wereldpremière op 11 oktober in Cannes. De Belgische première van de eerste twee afleveringen zal op donderdag 15 oktober plaatsvinden tijdens Film Fest Gent. Vorige viel de reeks al in de prijzen op het Filmfestival van Utrecht waar de reeks de Gouden Kalf (nationale prijs) voor 'Beste TV-Reeks' en 'Beste Actrice' in de wacht sleepte.

'Wat een eer dat onze serie deze erkenning krijgt buiten onze landsgrenzen. Wij zien deze prijzen als een bewijs dat het tijd is voor verhalen van uit een vrouwelijk perspectief', zegt Halina Reijn in een eerste reactie vanuit Cannes. 'Wij zijn enorm trots op het hele team dat al die jaren keihard heeft gewerkt en gevochten om dit unieke project gestalte te geven.'

Regisseurs Wouter Bouvijn en Anke Blondé over de prijs: 'Deze reeks is gemaakt met een fantastisch team waarbij iedereen het beste uit zichzelf kon halen. Als regisseurs hadden we een enorme vrijheid om 'Red Light' te maken zoals het nu is. En laat nu net vrijheid één van de belangrijkste aspecten zijn waar deze reeks om draait. Personages die zichzelf bevrijden, iets waar ieder van ons, vrouwen en mannen, zich mee zullen identificeren.'

De première van 'Red Light' op zondag 11 oktober werd door het publiek en pers warm onthaald. De aanwezige Franse pers was lovend over de serie. Het Franse dagblad Le Figaro omschreef de reeks als 'Een prachtig portret van drie vrouwen die elk op hun eigen manier worstelen om zich te emanciperen', terwijl Les Inrockuptibles meldde dat 'Het duister en hedendaags universum de spijker op zijn kop moet slaan.' Ook het toonaangevende Amerikaanse filmblad Variety kondigde aan dat de reeks 'Een licht werpt op vrouwelijke identiteit, macht, seksualiteit en het patriarchaat.'

De jury van de hoofdcompetitie die de vier acteurs lauwerde bestond dit jaar uit Laetitia Eïdo (actrice), Gregory Fitoussi (acteur), Randey Keber (muzikant), Roxane Mesquida (actrice), Caroline Proust (actrice) en Jean-Pascal Zadi (regisseur en acteur). De Student Jury van het festival werd door de Académie de Nice geselecteerd, en kozen 'Red Light' als beste reeks van de tien internationale genomineerde reeksen in competitie.

In 'Red Light' spelen Carice van Houten ('Game of Thrones'), Halina Reijn ('Instinct') en Maaike Neuville ('De Twaalf') drie vrouwen met heel verschillende achtergronden wiens levens vervlochten geraken. Sylvia, een prostituee, werkt in een bordeel met haar vriend/pooier, Esther is een bekende sopraanzangeres uit een welgesteld milieu en Evi is een gedreven politieagente die een grote zaak probeert te combineren met haar gezinsleven. Ze komen terecht in de gevaarlijke en intrigerende wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam. Gaandeweg komen de absolute tegenpolen erachter hoezeer ze elkaar nodig hebben om hun problemen op te lossen.

De cast bestaat naast de drie vrouwen uit Geert van Rampelberg ('Black-out'), Koen de Bouw ('Torpedo'), Ruth Becquart ('Over Water'), Joren Seldeslachts ('Spitsbroers'), Sofie Decleir ('De Dag') en Jacob Derwig ('Klem'). Jonas Vermeulen, Saar de Groof, Jeroen Perceval, Herwig Ilegems en Dominique Van Malder maken ook hun opwachting in de serie.

Carice van Houten en Halina Reijn (Man Up Film) hebben 'Red Light' bedacht en de regie lag in handen van Wouter Bouvijn (​'De Twaalf​') en Anke Blondé ​('The Best of Dorien B')​. De reeks werd geschreven door Esther Gerritsen ('Instinct​'), Christophe Dirickx (​'Tabula Rasa'​), Frank Ketelaar (​'Overspel​') en Halina Reijn.

'Red Light' is een productie van Eyeworks Film & TV Drama en Hollands Licht, in coproductie met VTM en BNNVARA, in samenwerking met Man Up Film. De serie kwam tot stand met de steun van VAF/Mediafonds van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle, The Netherlands Film Production Incentive en Belgische Tax Shelter in samenwerking met SCIO Productions.