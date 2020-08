Documentaire 'World's Smallest Woman: Meet Jyoti' op TLC

De 26-jarige Jyoti Amge is amper 60 centimeter lang en weegt nog geen 6 kilogram. De Indiase is daarmee de allerkleinste vrouw ter wereld. Maar ze mag dan klein van stuk zijn, haar persoonlijkheid gaat door het dak, zoals te zien is in de mooie documentaire 'World's Smallest Woman: Meet Jyoti'.

Ze is vrolijk, energiek en vol ambities. Zo wil ze graag een serieuze acteercarrière starten, een van de redenen waarom ze nu voor even op bezoek is in Amerika. En om van de Amerikaanse cultuur te genieten, zoals bowlen, pizza eten en op stap gaan zonder haar ouders, wat bij haar thuis niet is toegestaan.

Maar de belangrijkste reden van haar bezoek is iets serieuzer van aard: ze hoopt een dokter te vinden die haar kan helpen met de gezondheidsissues waar ze mee kampt als gevolg van haar kleine lengte. Is er een arts die haar kan helpen?

'World's Smallest Woman: Meet Jyoti', maandag 3 augustus om 20.30 uur op TLC.