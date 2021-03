Documentaire popartiest Snelle staat vanaf 16 april op Netflix

Netflix maakt de releasedatum bekend van 'Snelle: Zonder Jas Naar Buiten'. De documentaire over de carrière en het leven van de populaire popartiest is vanaf 16 april 2021 exclusief te zien op Netflix.

Snelle is daarmee de eerste Nederlandse artiest met een eigen documentaire op Netflix.

De openhartige documentaire 'Snelle: Zonder Jas Naar Buiten' gaat over de artiest Snelle. We zien hoe een underdog in een zeer korte periode door zijn eerlijke en oprechte muziek de harten van duizenden fans verovert en uitgroeit tot één van Nederlands grootste artiesten van deze tijd. Een jongensdroom die werkelijkheid wordt en een voorbeeld voor de hedendaagse jeugd die droomt om van muziek te kunnen leven en anderen te inspireren met hun liedjes.

'Snelle: Zonder Jas Naar Buiten' is een hybride documentaire waarin wordt gespeeld met de grens tussen fictie en documentaire. Niet voor niets vroeg producent Millstreet Films regisseur Anne de Clercq ('Soof 3', 'Jack Bestelt een Broertje') voor dit project. Rachel van Bommel (Millstreet Films): 'De documentaire laat zien dat je scènes kan regisseren terwijl je toch ook een documentaire maakt. Deze vertelvorm sluit bovendien goed aan bij hoe de doelgroep van de film graag wordt aangesproken: reality maar goed verteld.' In de documentaire komen naast directe familie en vrienden van Snelle ook verschillende collega-artiesten aan het woord.

'Snelle: Zonder Jas Naar Buiten' is vanaf 16 april exclusief te zien op Netflix in Nederland en België.