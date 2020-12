DJ Paul Elstak verklapt zijn tattoomisser in 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters'

In deze aflevering ontmoeten Dennis Weening, Bella Hay en tattoo-experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Met de Delftse Annemarie. Annemarie is groot fan van P!nk en wilde haar graag eren met een tattoo.

Helaas was de tattooartist van Annemarie iets te enthousiast en is de tattoo een stuk groter geworden dan de bedoeling was. Annemarie noemt het nu zelf een waskrijtjestekening...

Ook Joël brengt een bezoekje aan de pop-up kliniek. Joël wilde graag een betekenisvolle tattoo die van meerdere kanten leesbaar was. De letters lijken nu echter meer op hakenkruizen tot groot verdriet van zijn oma. Joël zijn tattoo kan dus echt niet meer!

Daarnaast brengt Bella een bezoekje aan DJ Paul Elstak die zijn tattoomisser verklapt. Paul zit midden in het proces van het weglaseren maar vertelt graag over zijn mislukte Batmanplaatje.

'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters', vrijdag 4 december om 19.30 uur op Spike.